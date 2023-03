Michael Wendler: der kalkulierte Fall

Michael Skowronek, Michael Norberg, Michael Wendler. Nach letzterem Namen wird zurzeit extrem viel gegoogelt. Der Grund: Michael Wendler, unter diesem Namen tritt der Schlagersänger eben auf, sollte von RTL 2 zurück ins deutsche Fernsehen gebracht werden. Obwohl der 50-Jährige während der Corona-Pandemie Deutschland mit einem KZ verglich. Keine 24 Stunden später stampfte der Sender das Projekt flugs wieder ein – aufgrund der „Vehemenz der Reaktion“, wie der Sender schreibt. Dabei entschuldigt er sich auch schnell, wenn er Gefühle verletzt haben sollte.

Eigentlich war Michael Wendler aus dem deutschen Unterhaltungsprogramm gestrichen worden – mit einem Verschwörungsideologen wollte keiner zusammenarbeiten. Keine TV-Shows, keine Realityformate, kaum Interviews. Kaum Meldungen. Einzig der Instagram-Kanal seiner Ehefrau Laura Müller war Sprachrohr in die deutsche Medienlandschaft. Und nun: Alle reden wieder über den Schlagersänger. Auch wir.

Wieso kennt man Michael Wendler eigentlich?

Warum kennen Michael Wendler eigentlich selbst die Leute, die bei den ersten Takten von Schlagermusik gleich wegschalten, auf „weiter“ klicken oder am liebsten den Raum verlassen würden?

Doch Wendler könnte diese Aufmerksamkeit trotzdem ganz gut zupasskommen. Denn seine Ware ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und wenn man mal genau hinsieht, passt dies auch in das Kalkül des Mannes, wenn er denn eins hat. Bevor er überhaupt durch Großraumdiscos im Ruhrpott tingelte, übte er in der Geschäftswelt die Provokation. Er stieg in den Neunzigern in die Speditionsfirma seines Vaters ein, eröffnete Sexshops, wohl um mehr Einnahmen zu generieren und musste 2002 dennoch in die Privatinsolvenz gehen. Mit seiner späteren Ehefrau Claudia Norberg gründete er noch im laufenden Insolvenzverfahren die Plattenfirma CNI Records.

Schon 2008 brachte der „Spiegel“ in einer Reportage seine Strategie auf den Punkt: „Es heißt, im Schlagergeschäft brauche es mindestens etwas Wahnsinn und am besten völlige Hemmungslosigkeit, um ein Star zu werden. Demnach muss der Wendler ein großer Star werden.“

Im selben Jahr landete sein Album „Unbesiegt“ erstmals in den deutschen Charts, darauf auch die „Après-Ski-Version“ von „Sie liebt den DJ“. Wendlers Albumtitel passen zum restlichen breitbeinigen, supermännlichen Rumgehampel: Respekt, Donnerwetter, Spektakulär, Überschall, Flucht nach vorn. Er nannte sich selbst ja auch gern „geilste Sau der Welt“.

Mehr TV als Musik

Ego mit geringer Grundlage ist für viele TV-Shows Grundkonzept. Insofern brauchte es nicht lang, bis RTL auf den gebürtigen Dinslakener aufmerksam wurde. 2014 ging er ins Dschungelcamp und flüchtete ein paar Tage später wieder. Natürlich nicht ohne Rechtfertigung: Die anderen seien noch nicht so berühmt wie er und bräuchten das Dschungelcamp eben dringender. Es folgte die übliche TV-Spirale von „Schlag den Star“ über „Promi Big Brother“, „Let‘s Dance“, „Goodbye Deutschland“ und „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“.

Ein von RTL-hochgezüchteter Star, der inzwischen mehr mit Illustrierten als mit Schlagern zu tun hat. Sein letztes Album hat er 2019 veröffentlicht, dafür seitdem vier eigene TV-Formate für den damaligen RTL-Streamingdienst TV Now gedreht. Schlagerauszeichnungen reichten nur bis zum Jahr 2014 – also bis zu seinem ersten Realityshowauftritt. Aus dem Schlagersänger ist ein lupenreiner Realitydarsteller geworden. Öffentlichkeitswirksam stichelte er gegen Oliver Pocher – und der stichelte ebenso routiniert zurück (Stichwort: „Pimmelgate“) – das Ganze mündete dann 2020 in der Liveshow „Pocher vs. Wendler“.

2018 trennten sich der Entertainer und seine Ehefrau und Geschäftspartnerin Claudia Norberg. Kurze Zeit später führte die Beziehung mit der damals erst 18-jährigen Laura Müller aus Tangermünde an der Elbe vollends zur Ekstase der (Boulevard)-Presse. Es folgten ihr Umzug in die USA, Verlobung, Hochzeit – all dies maximal vermarktet.

Der Schlagersänger Michael Wendler und seine damalige Verlobte Claudia Norberg steigen 2009 in ein Flugzeug in Hünxe bei Oberhausen, um nach Sylt zur ihrer eigenen Hochzeit zu fliegen. © Quelle: picture-alliance/ dpa

Rechtsaußen

Das ist ein Teil seiner Biografie. Quasi auf einer fragwürdigen „Haben“-Seite. Schon vor der Pandemie aber, lang bevor sich der 50-Jährige mit seinem Telegram-Kanal weit Rechtsaußen positionierte, kam er in Konflikt mit deutschen Gerichten. Mal war es ein Namensstreit mit einem anderen Sänger, der ebenfalls Wendler mit Nachnamen hieß. Ein anderes Mal sollte er Fans, die ein Michael-Wendler-Fan-Café eröffnen wollten, zurückerstatten. Ein anderes Mal hatte er der Leiterin eines Fanklubs ein Auto zunächst geschenkt und dann wieder zurückgefordert. Es ging um nicht gezahlte Provisionen, Vertragsstrafen und noch mehr nicht gezahlte Provisionen. Ein Gerichtsvollzieher stand wegen der Forderung von Gläubigern 2018 vor einem Bühnenauftritt Wendlers vor der Tür.

Und all die schlechte Presse hat ihn nicht davon abgehalten, weiterhin gebucht zu werden. Im Gegenteil: Im August 2020 wurde er in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ berufen, als Ersatz für den sich immer wieder antisemitisch äußernden Xavier Naidoo. Schon zwei Monate später schwurbelte er in seinem Telegram-Kanal von „Mediengleichschaltung“, schmückte sich mit Qanon-Anhängern und Corona-Leugner-Frontmann Attila Hildmann. RTL beendete die Zusammenarbeit und schnitt den Kurzzeitjuror nach seinem KZ-Vergleich im Januar 2021 komplett aus der Sendung. Ein Interview gab er in dem Jahr noch dem rechten Magazin „Compact“.

Wendler als Putin-Freund

Mit dem Rausschmiss bei RTL war aber mitnichten Schluss. Wendler wetterte weiter. Auf der Plattform Telegram teilte er immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie der Qanon-Verschwörungstheorie. Zur Corona-Pandemie, die er als „Fake-Pandemie“ bezeichnete, teilte er etwa einen Beitrag eines anderen Nutzers mit dem Titel „Impfung – die Endlösung der Menschheitsfrage“ – eine Anspielung auf die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen Juden. Auch Parolen wie „Impfung macht frei“, teilte er auf Telegram. Die Corona-Impfung bezeichnete Wendler selbst wiederholt als „Giftspritze“. Mit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine zeigte er sich zudem bei Telegram als Putin-Freund und bezeichnete ihn als „Sündenbock“.

Auch Haftbefehl wurde gegen Wendler erlassen, doch hatte dies nichts mit seinen Äußerungen bei Telegram zu tun. Es lag ein Strafbefehl nach der Insolvenz der Firma CNI Records und Musikverlag OHG vor. Bei einem Gerichtstermin vor dem Amtsgericht Dinslaken erschien Wendler aber im Juli 2021 nicht. Deshalb wurde bei diesem Termin ein Haftbefehl erlassen, der im Oktober desselben Jahres wieder aufgehoben wurde.

Zu dem Instagram-Account von Laura Müller, dem über 500.000 Nutzerinnen und Nutzer folgen, ist im vergangenen Jahr ein gemeinsames Konto von Wendler und Müller bei Onlyfans hinzugekommen – es wird häufig als Erotikportal bezeichnet.

In die TV-Landschaft ist Michael Wendler mitsamt seiner Ehefrau Laura Müller nun nicht zurückgekehrt – wohl aber als Gesprächsthema.

