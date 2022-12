Michelle Obama spricht über Eheprobleme: „Ich konnte Barack zehn Jahre lang nicht ausstehen“

Michelle und Barack Obama sind seit 30 Jahren verheiratet, doch auch das Traumpaar ging in der Vergangenheit durch schwere Zeiten. In einer Talkshow sprach die ehemalige First Lady offen über ihre früheren Eheprobleme – und warum sie ihren Mann eine Zeit lang nicht ausstehen konnte.

Für viele Menschen sind Michelle und Barack Obama das Traumpaar schlechthin. Doch auch die beiden sind in der Vergangenheit durch schwere Zeiten gegangen. In einer Talkshow des Musiksenders „Revolt TV“ sprach die ehemalige First Lady offen über ihre früheren Eheprobleme: „Die Leute denken, ich sei gehässig, wenn ich das sage. Aber es gab zehn Jahre, in denen ich meinen Mann nicht ausstehen konnte.“

Die Obamas sind seit 30 Jahren verheiratet und haben zwei Töchter, Malia (24) und Sasha (21). In der Talkshow erzählte Michelle Obama, dass die Probleme aufgekommen seien, als ihre Kinder klein waren. Sie habe angefangen, ihren „Zorn“ auf Barack zu richten. Denn er habe damals Zeit zum Golfen, zum Reisen oder für seine Arbeit gefunden, während sie rund um die Uhr versuchte, eine gute Mutter und Anwältin zu sein.

Ehemaliger US-Präsident Obama zu Besuch im Weißen Haus Das Porträt von Barack Obama schuf der Künstler Robert McCurdy, Sharon Sprung malte die ehemalige First Lady Michelle Obama. © Quelle: Reuters

Michelle Obama: „Ich nehme zehn schlechte Jahre für 30 in Kauf“

„Zwei Leben zusammenzubringen, ist eines der schwierigsten Dinge“, sagte Michelle Obama. Auch wenn man „wahnsinnig ineinander verliebt“ sei. „In dem Moment, als wir Kinder bekamen, hieß es: Wohin gehst du? Und wie weit?“ Humorvoll beschrieb sie auch die Zeit als Mutter zweier kleiner Kinder: Sie seien wie „Terroristen“, auch wenn man sie über alles liebe.

Für die Rechtsanwältin war es ein Balance-Akt, sich um ihren Mann und die Kinder zu kümmern und dabei nicht die eigene Karriere und sich selbst aus den Augen zu verlieren. Häufig habe sie gedacht: „Das ist nicht fair!“ Jedoch gehe es aus ihrer Sicht in einer Ehe niemals ganz gerecht zu. „Manchmal, da mache ich 70, er 30 Prozent. Es gibt Zeiten, da macht er 60, ich 40″, sagte die zweifache Mutter.

„Aber wissen Sie was“, resümierte Michelle Obama. „Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet. Ich nehme zehn schlechte Jahre für 30 in Kauf – es kommt drauf an, wie man es betrachtet“. Viele junge Paare würden schon nach fünf Jahren aufgeben. Aber jede Beziehung bedeute auch Arbeit.

Das Gespräch in der Talkshow diente der Vorstellung von Michelle Obamas neuen Buch „The Light We Carry“. In dem Lebensratgeber geht es unter anderen auch um Beziehungen. In der Talkrunde waren auch die Musikerinnen Kelly Rowland und H.E.R., das Model Winnie Harlow sowie Beyoncés Mutter Tina Knowles-Lawson dabei.

RND/ar