Michelle Yeoh: Oscargewinn ein „Leuchtturm der Hoffnung“ für asiatische Frauen

Die Schauspielerin Michelle Yeoh hat als erste Asiatin einen Oscar abgeräumt. In ihrer Heimat gibt die 60-Jährige einen Einblick in ihre Zukunftspläne und äußert sich zu verschiedenen Positionen im Filmgeschäft. In Malaysia will der Star aus „Everything Everywhere All at Once“ den Geburtstag der Mutter feiern.

Kuala Lumpur. Schauspielerin Michelle Yeoh (60) sucht nach ihrem Oscargewinn im März neue Herausforderungen – unter anderem als Produzentin. Für ihre Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Everything Everywhere All at Once“ machte die frischgebackene Oscarpreisträgerin Ausdauer, harte Arbeit und Leidenschaft für ihren Beruf verantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei ihrer Rückkehr nach Malaysia, wo sie den Geburtstag ihrer Mutter begehen wollte, sagte Yeoh, sie habe eine Form von Erleichterung empfunden, nachdem sie die Trophäe in Empfang genommen habe. „Es war eine Achterbahnfahrt, die letztes Jahr begann, als der Film veröffentlicht wurde“, sagte Yeoh, die die erste Asiatin ist, die den begehrten Preis in ihrer Kategorie einheimste. Insgesamt räumte „Everything Everywhere All at Once“ sieben Oscars ab. „Es war ein ganzes Jahr voller Nichtwissen, Wollen, Hoffen, Wünschen“, sagte Yeoh bei einer Pressekonferenz.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Yeoh will für Repräsentation, Diversität und Frauen-Empowerment kämpfen

„Während der Reise hat jeder gefragt: ‚Willst du den Oscar?‘ Ich sagte: ‚Verdammt, ja, natürlich will ich den Oscar.‘ Wer will das nicht? Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden und Nein sagen, denn er bedeutet so vielen von uns so viel.“ Für asiatische Frauen sei ihr Oscargewinn ein „Leuchtturm der Hoffnung“, dass sie es schaffen könnten, sagte Yeoh.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Yeoh, die ihre Filmkarriere in Hongkong begann, bevor sie zum Hollywoodstar wurde, sagte, sie sei gesegnet, die Möglichkeit gehabt zu haben, in so vielen unterschiedlichen Filmen mitzuwirken – und mit vorausdenkenden Filmemachern, um für das zu kämpfen, an das sie wirklich glaube: „Repräsentation, Diversität, insbesondere Frauen-Empowerment“. Sie lasse sich nicht in stereotype Rollen pressen und glaube daran, neue Wege zu beschreiten.

Yeoh: „Es gibt so viel zu tun in unserem Teil der Welt“

Interesse an der Regiearbeit habe sie nicht, sagte sie mit Blick auf Zukunftspläne – dafür an der Arbeit als Produzentin. „Regisseure haben kein Leben. Ich liebe mein Leben zu sehr“, sagte sie. „Ich liebe es, zu produzieren. Ich habe in der Vergangenheit produziert und jetzt kann ich es wieder tun“ – sie könne das sogar noch auffächern, weil ihr nun zugehört werde und geschätzt werde, was sie tue. Auch als Schauspielerin liebe sie, was sie tue: „Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass es kein Job ist, es ist wirklich eine Leidenschaft.“

Yeoh sagte, sie werde nach London zurückkehren, um die Arbeit an „Wicked“ zu beenden, einer zweiteiligen Film-Adaption des Broadway-Musicals unter Regie von Jon Chu. Sie hoffe, in den kommenden Monaten auch wieder nach Asien zu kommen. „Ich suche immer nach einer Herausforderung“, sagte sie. „Ich glaube, es gibt so viel zu tun in unserem Teil der Welt.“ Dies gelte für alle: „Isolier Dich nicht“, sagte Yeoh. „Wir sind Kollaborateure, wir sind Geschichtenerzähler. Lasst uns zusammenarbeiten und Großartiges vollbringen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP