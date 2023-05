„Grundpfeiler meines Lebens“: Monty-Python-Star Michael Palin trauert um seine Frau

Eines der wichtigsten Rituale

Ein König von Gottes Gnaden – wie die Salbung von Charles III. abläuft

Die Salbung von König Charles III. während der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey ist wohl das einzige Ritual, welches die Kameras nicht filmen können. Ein Experte erklärt, was es damit auf sich hat und was in dem Moment am 6. Mai passiert.