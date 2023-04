Er wurde nur 25 Jahre alt: K-Pop-Star Moon Bin gestorben

Seoul. Der südkoreanische Sänger Moon Bin, Mitglied der Boyband Astro, ist tot. Seine Künstleragentur teilte am Donnerstag mit, der 25-Jährige habe auf Kontaktversuche nicht reagiert. Sein Manager habe deshalb am Mittwochabend nach ihm sehen wollen und ihn in seiner Wohnung in Seoul gefunden. Die Polizei nahm eine Untersuchung auf, fand aber keine Anzeichen für einen gewaltsamen Tod, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Ermittler gingen von Suizid aus, hieß es.

Die Künstler-Agentur Fantagio bestätigte den Tod ihres Mandanten und teilte mit, Moon Bin habe die Welt plötzlich verlassen und sei nun ein Stern am Himmel. Künstlerkollegen und Mitarbeiter der Agentur seien tief traurig und betroffen. Die Beerdigung werde auf Wunsch der Familie im engen Kreis von Angehörigen, Freunden und Kollegen stattfinden.

Moon Bin feierte mit Boyband Astro den Durchbruch

Moon Bin gab sein Debüt 2016 mit der sechsköpfigen Boyband Astro, die kurz nach dem Auftritt in einer Fernsehshow gegründet wurde. Die Gruppe hatte schnell Erfolg in Südkorea und Japan und wurde in diesem Jahr in die Top-10-Liste der neuen K-Pop-Gruppen des Magazins „Billboard“ aufgenommen. Das Magazin lobte sie für ihren „hellen Synthpop-Sound, der K-Pop-Liebhaber auf der ganzen Welt überzeugt“.

Moon Bin trat auch als Mitglied des Duos Moonbin & Sanha auf, die andere Hälfte ist Astro-Mitglied Yoon San-ha.

Diskussionen über psychischen Druck in K-Pop-Szene

Der plötzliche Tod der jungen südkoreanischen Popsängerin Sulli vor vier Jahren hatte in ihrer Heimat Fragen über den Erfolgsdruck aufgeworfen, unter dem die K-Pop-Stars stehen. Nur einen Monat zuvor hatte der Tod einer weiteren bekannten Sängerin, Goo Hara, die K-Pop-Welt ebenfalls erschüttert. In beiden Fällen wurde Suizid vermutet. Der Markt gilt als stark umkämpft. Kenner der Szene sagen, die Stars führten ein extrem reglementiertes Leben. Dabei wurde auch dem Management vorgeworfen, psychische Probleme ihrer Stars nicht erkannt oder ignoriert zu haben.

Erst in der vergangenen Woche wurde die 26-jährige Schauspielerin Jung Chae-yull tot in ihrem Haus gefunden. Ihre Agentur machte keine Angaben zur Ursache ihres plötzlichen Todes.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste: (0800) 111 0 111 (ev.);(0800) 111 0 222 (rk.); (0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche); E‑Mail unter www.telefonseelsorge.de

RND/AP/dpa