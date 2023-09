Nach 27 Jahren Ehe: Hugh Jackman und Deborra-lee Jackman trennen sich

Hugh Jackman und Deborra-lee Jackman gehen fortan getrennte Wege. Der australische Schauspieler (54, „X-Men“) und die ebenfalls australische Schauspielerin (67) blicken auf 27 Jahre Ehe zurück und haben zwei gemeinsame Kinder. In einer gemeinsamen Mitteilung schrieb das Ex-Paar, es sei „gesegnet“ gewesen, „fast drei Jahrzehnte in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu verbringen“. „Wir haben uns entschlossen, uns zu trennen, um uns individuell weiterzuentwickeln“, erklärten die Jackmans. Zuerst berichtete das „People“-Magazin über die Trennung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 54-Jährige und die 67-Jährige teilten mit, dass es sich um ihr einziges Statement zu der Trennung handeln werde. Ihre Familie habe die höchste Priorität und dieses nächste Kapitel werde „mit Dankbarkeit, Liebe und Freundlichkeit“ angegangen.

Die beiden lernten sich im Jahr 1995 am Set einer australischen Fernsehshow kennen, in der beide mitspielten. 1996 heirateten sie. Die Kinder Oscar und Ava sind 23 und 18 Jahre alt. Im April veröffentlichte Jackman bei Instagram noch einen Beitrag zum 27. Hochzeitstag des Paares. „Ich liebe dich so sehr. Zusammen haben wir eine schöne Familie erschaffen“, schrieb er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP