Nach Auftritt bei WM-Eröffnungsfeier: Spott und Kritik für Hollywood-Star Morgan Freeman

Hollywood-Star Morgan Freeman muss für seinen Aufritt bei der WM in Katar viel Kritik einstecken. In den sozialen Medien zeigen sich viele Fans des Schauspielers enttäuscht.

Al-Chaur. Sein Auftritt bei der WM-Eröffnungsfeier der Fußball-WM in Katar hat Hollywood-Schauspieler Morgan Freeman bei Twitter Spott und Kritik eingebracht. Zahlreiche Fans des Hollywood-Stars zeigen sich enttäuscht. „Während ein WM-Botschafter Katars homosexuell Sein als „geistigen Schaden“ bezeichnet, verkauft Morgan Freeman seine Seele um irgendeinen Schwachsinn von Toleranz und Offenheit zu behaupten. Wahnsinn“, schrieb ein Nutzer am Sonntag.

„Morgan Freeman verlässt Katar“, hieß es in einem anderen Tweet auf Spanisch, dazu wurde ein Bild aus der Serie „Die Simpsons“ gepostet, auf dem eine Figur zwei Koffer voller Geld hinter sich herzieht. Von anderen Nutzern gab es allerdings auch Zuspruch für Freeman und die Eröffnungsfeier.

Freemann selbst hat sich noch nicht geäußert

Der Name des 85 Jahre alten Schauspielers war auch am Montagmorgen noch in den Twitter-Trends. Stars wie Sänger Rod Stewart sowie die Sängerinnen Shakira oder Dua Lipa hatten den Veranstaltern in Katar trotz lukrativer Angebote eine Absage erteilt.

Freeman ist als Schauspieler vor allem für seine Rollen in „Die Verurteilten“, „Bruce Allmächtig“ oder „Million Dollar Baby“ bekannt. Er selbst hat sich bisher noch nicht zu seinem Auftritt geäußert.

