Helene Fischer beruhigt Fans nach Bühnen-Unfall: „Mir geht es gut“

Für 3,49 Millionen Dollar

„Definitely what you need“: Mick Jagger verkauft Ranch

Für 3,49 Millionen Dollar will der Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger sein Haus in Florida verkaufen. Die Ranch an einem See ist 529 Quadratmeter groß und bietet unter anderem einen beheizbarer Salzwasserpool und ein Heimkino. Für die Vermarktung des Anwesens dachte sich Jaggers Immobilienmakler einen besonders cleveren Spruch aus.