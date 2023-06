Nach Klinikaufenthalt: Muss Jamie Foxx wieder laufen lernen?

Seit April machen sich Fans Sorgen um den Gesundheitszustand von Jamie Foxx. Der US-Schauspieler musste die Dreharbeiten zu der Netflix-Produktion „Back to Action“ unterbrechen und kam plötzlich ins Krankenhaus. Seine Tochter Corinne berichtete auf Instagram von „medizinischen Komplikationen“. Der 55-Jährige wurde offenbar mehrere Wochen in einer Klinik behandelt. Um den Gesundheitszustand des Stars wird seitdem ein großes Geheimnis gemacht. Doch nun gibt es neue Details.

Nach einem Bericht des Onlinemagazins „Radar-Online“ wird Foxx aktuell in einer Rehaeinrichtung in Chicago therapiert. Demnach erhält er eine intensive Physiotherapie. Laut einer anonymen Quelle in dem Beitrag leidet Foxx unter „Mobilitätsproblemen“ und muss wieder laufen lernen.

„Die Klinik ist spezialisiert auf physikalische Therapieprogramme zur Behandlung von Verletzungen oder körperlichen Beschwerden, die die Fähigkeit zu gehen oder richtig zu gehen einschränken oder verhindern“, wird die Quelle zitiert. Demnach arbeitet die Spezialklinik mit Schlaganfällen, Hirnverletzungen und Rückenmarksverletzungen.

Jamie Foxx meldete sich auf Instagram bei Fans

Weiter betonte der Insider: „Jamie wäre nicht in dieser Klinik, wenn er nicht in irgendeiner Weise durch das, was ihm zugestoßen ist, beeinträchtigt wäre.“

In den sozialen Medien erklärte Tochter Corinne Mitte Mai, dass ihr Vater das Krankenhaus verlassen habe. „Zum Glück ist er durch schnelles Handeln und gute Pflege bereits auf dem Weg der Besserung“, gab sie Entwarnung. Auch Foxx persönlich meldete sich auf der Plattform zu Wort: „Vielen Dank für all die Liebe. Ich fühle mich gesegnet“, schrieb er in einem Post vom 3. Mai 2023.

Dass sein enges Umfeld vermehrt dazu aufrief, für den oscarprämierten Hollywoodstar zu beten, sorgte bei seinen Fans indes für Beunruhigung.

