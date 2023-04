Nach russischer Gefangenschaft: Basketballstar Griner will nicht mehr im Ausland spielen

Phoenix. Die aus russischer Gefangenschaft freigekommene US-Profibasketballerin Brittney Griner will nie wieder im Ausland spielen. Die Ausnahme seien Spiele der US-Nationalmannschaft, sagte die zweifache Olympia-Goldmedaillengewinnerin und Spielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury bei der ersten Pressekonferenz nach ihrer Freilassung am Donnerstag.

Griner war nach fast zehnmonatiger Gefangenschaft im Dezember im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But freigekommen. Sie war im Februar - kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, als in ihrem Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden wurden. Ihre Anwälte erklärten, sie habe Cannabis als Schmerzmittel verschrieben bekommen. Später plädierte Griner auf schuldig und wurde zu etwa neun Jahren Haft verurteilt. Die russische Seite hatte klargemacht, dass ein Urteilsspruch einem möglichen Gefangenenaustausch vorangehen müsse. Der Fall erhielt international erhebliche Aufmerksamkeit.

Griner sagte, sie stehe in Kontakt mit der Familie des unter Spionagevorwürfen in Russland eingesperrten „Wall Street Journal“-Reporters Evan Gershkovich. Mit Blick auf Amerikaner, die sich wie Gershkovich im Ausland in Gefangenschaft befinden, sagte sie: „Niemand sollte unter den Bedingungen leben, die ich durchgemacht habe oder die sie gerade durchmachen.“ In ihrer eigenen Haftzeit habe es ihr Mut gegeben, Bilder ihrer Familie anschauen zu können.

