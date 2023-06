„Es ist nie zu spät“: Naomi Campbell mit 53 Jahren wieder Mutter geworden

New York. Supermodel Naomi Campbell ist mit 53 Jahren zum zweiten Mal Mutter geworden. Am Donnerstag postete sie ein Foto von dem neugeborenen Jungen in ihrem Arm auf Instagram und schrieb dazu, ihr „kleiner Liebling“ sei von Anfang an von Liebe umgeben. „Ein wahres Geschenk von Gott – gesegnet!“ Campbell spielte in dem Post auch auf ihr Alter an. „Es ist nie zu spät, Mutter zu werden“, schrieb sie.

Im Mai 2021 hatte Campbell ebenfalls auf Instagram ihr Erstgeborenes vorgestellt, eine Tochter, und ihr Glück dann auch in der britischen „Vogue“ öffentlich gemacht. Damals betonte sie, das Kind sei nicht adoptiert.

