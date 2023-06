Vorwürfe gegen Neymar: Fußballstar entschuldigt sich öffentlich

Eine öffentliche Entschuldigung des brasilianischen Fußballers Neymar (31) auf Instagram sorgt für Wirbel in den sozialen Netzwerken. Zuletzt ist der Vorwurf laut geworden, dass der Fußballstar von Paris Saint-Germain seine schwangere Partnerin Bruna Biancardi (28) betrogen habe. Die Gerüchte scheinen sich nun zu bestätigen.

Der Brasilianer teilte auf Instagram ein Foto von sich und Biancardi vor einem Sonnenuntergang. Beide tragen elegante Kleidung und präsentieren sich als harmonisches Paar. Dass die Influencerin schwanger ist, ist an ihrem sich andeutenden Babybauch erkennbar.

„Ich brauche dich in unserem Leben“

Die Nachricht, die Neymar dazu hinterließ, hat es in sich. „Ich tue das für euch beide und deine Familie“, schreibt der Fußballstar an seine „Bru“. Das „Unrechtmäßige“ zu rechtfertigen brauche er nicht. „Aber ich brauche dich in unserem Leben“, heißt es weiter.

„Ich habe gesehen, wie sehr du dem ausgesetzt warst, wie sehr du darunter gelitten hast und wie sehr du an meiner Seite sein willst. Und ich an deiner Seite“, schreibt Neymar an seine Partnerin. Doch er habe sich geirrt, „ich habe Fehler mit dir gemacht“. Er wage es zu behaupten, dass er jeden Tag Fehler mache – auf und neben dem Spielfeld. „Aber meine Fehler in meinem Privatleben löse ich zu Hause, in der Intimität mit meiner Familie und meinen Freunden.“

„All das“ habe einen „ganz besonderen Menschen“ in Neymars Leben getroffen, gibt der Fußballprofi bekannt. „Die Frau, von der ich geträumt habe, an meiner Seite zu sein, die Mutter meines Sohnes.“ Es habe ihre Intimität „in einem so besonderen Moment wie der Mutterschaft“ getroffen.

Neymar ist bereits Vater eines elfjährigen Sohnes

Er habe seine „Bru“ bereits um Entschuldigung gebeten, fühle sich aber dazu verpflichtet, dies auch öffentlich zu tun. Denn: „Wenn eine private Angelegenheit öffentlich geworden ist, muss die Entschuldigung auch öffentlich sein.“ Der Fußballer könne sich ein Leben ohne seine Partnerin nicht vorstellen. Neymar wurde in den vergangenen Tagen öffentlich vorgeworfen, seine Freundin betrogen zu haben.

Das Paar hatte erst im April bekannt gegeben, dass man ein Baby erwarte. Es wird bereits Neymars zweites Kind sein: Aus der früheren Beziehung zu seiner Jugendfreundin hat der PSG-Profi einen elfjährigen Sohn namens Davi Lucca, der im August 2011 geboren wurde. Auch die Nachricht von der Schwangerschaft der Influencerin veröffentlichte das Paar auf Instagram. Dazu schrieben sie: „Wir träumen von deinem Leben, wir planen deine Ankunft und zu wissen, dass du hier bist, um unsere Liebe zu vollenden, macht unsere Tage viel glücklicher.“

RND/sic