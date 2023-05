Die Nichte von König Willem-Alexander sorgt im Badeanzug für Aufregung

Amsterdam. In den Niederlanden ist Wirbel darum entstanden, dass Gräfin Eloise van Oranje, die 20-jährige Nichte von König Willem-Alexander, in einer TV-Show im Badeanzug aufgetreten ist. Für das RTL-4-Programm „Het Perfecte Plaatje“ (das perfekte Foto) ließ die Gräfin, die viel in den sozialen Medien aktiv ist, sich am Strand in Südafrika in einem schwarzen Badeanzug filmen und fotografieren. Geht sie damit als Mitglied der Oranje-Familie zu weit, oder ist ihr Auftritt vollkommen in Ordnung, fragen sich seitdem die Niederländer.

Angeheizt wurde die Diskussion auch durch die Einschätzung von Royalty-Reporter Jeroen Snel der sagte, dass man mit dem Badeanzug-Shooting „an die Grenzen geht“. „Sie ist schließlich ein Mitglied der königlichen Familie. Ihr Onkel ist der König, das ist die Grenze. Das ist nicht notwendig, und sie hat es nicht nötig.“ Als Reaktion darauf posteten viele niederländische Prominente in den sozialen Medien ein Bild von sich im Badeanzug mit dem Hashtag #magditwelvanjeroensnel (Ist dies laut Jeroen Snel in Ordnung).

Gräfin Eloise selber bedankte sich bei ihren 351 000 Followern auf Instagram für „die megalieben Reaktionen“, nachdem sie von Royalty-Experte Snel zum Grenzfall erklärt wurde. „Abgesehen davon, dass ich gerne mitmache, ist es wirklich herzerwärmend zu sehen, wie viele Menschen mich unterstützen und mich so sein lassen, wie ich bin“, schrieb Eloise in ihrer Instagram-Story. „Lasst euch von nichts und niemandem aufhalten, liebe Leute, und genießt den Sonnenschein.“

Eloises Vater, Prinz Constantijn, nahm seine Tochter auf jeden Fall in Schutz, er verstehe die Kritik nicht, sagte er in der Sendung „Shownieuws“. „Die Leute sind immer auf der Suche nach Aufregung“, sagte er. Er fand, dass es „eine schöne Episode“ war.

