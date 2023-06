﻿Noel Gallaghers neues Album: Auf nach Wonderwall

An der Maine Road, dort, wo früher das Stadion von Manchester City stand, befinden sich heute Wohnhäuser und ein Kreisverkehr. Der ehemalige Mittelkreis des Fußballplatzes ist die Verkehrsinsel. Für das Cover seines vierten Soloalbums „Council Skies“ hat Man-City-Fan Noel Gallagher seine Gitarre, seinen Verstärker und die Ausrüstung seiner Begleitband High Flying Birds an genau dieser Stelle aufgebaut. Eine poetische Idee.

Das Bild, so scheint es, symbolisiert den Lauf der Dinge. Altes verschwindet, Neues entsteht. Veränderungen prägen das Leben, mal sind sie ersehnt, mal werden sie verflucht.

„Das Gestern? Vergiss es. Das ist vorbei.“

Gallagher will mit der Plattenhülle wohl sagen: Alles, was passiert, macht dich zu dem Menschen, der du heute bist. Er will dazu ermutigen, nach vorn zu blicken. Ganz im Sinne der von ihm geschriebenen und gesungenen Oasis-Hymne „Don‘t Look Back in Anger“. Blick nicht zurück im Zorn! „Das ist ein Song, der alles zusammenfasst“, sagt der 56-Jährige beim Interview in einem Berliner Hotel. „Es geht darum, sich nicht mit der Vergangenheit aufzuhalten, denn heute und morgen sind die wichtigen Tage in deinem Leben. Das Gestern? Vergiss es. Das ist vorbei.“

Das Stadion ist 2003 abgerissen worden. Auch Oasis existieren nicht mehr, zertrümmert von Noel und seinem jüngeren Bruder Liam, den Hauptdarstellern, selbst. Ihre gegenseitigen Feindseligkeiten, so karikaturenhaft sie inzwischen auch wirken, gehören zur Britpop-Folklore.

Für Noel ist das Thema erledigt. Die Plattenfirma lässt ausrichten, dass Fragen zu Liam oder den damit verbundenen Spekulationen über ein Oasis-Comeback nicht gestattet sind. Die braucht es auch gar nicht, denn es gibt bereits eine Art Abschlusserklärung, veröffentlicht in dem Dokumentarfilm „Supersonic“ von 2016. „Wir waren einfache Jungs aus einer einfachen Gegend. Zwei Brüder, etwas verrückt“, sagt Noel darin. „Die Stärke von Oasis war die Beziehung zwischen mir und Liam. Und genau das hat die Band am Schluss zerstört.“

Noel Gallagher hat bereits 1994 mit dem ersten Song auf dem ersten Oasis-Album sein Lebensziel „Rock-‘n‘-Roll-Star“ festgeschrieben. Dass der Fluchtweg für einen einfachen Jungen aus einer einfachen Gegend kompliziert wird, ahnte er damals auch. „I live my life in the city, and there‘s no easy way out.“

„Es geht darum, zu akzeptieren, wer man ist.“

Er hat seinen Ausweg gefunden. „Open the Door, See What You Find“ ist wohl der wichtigste Song des neuen Albums, weil er Fragen aufwirft, die sich vermutlich viele ab 50 stellen: Wo komme ich her? Welche Voraussetzungen hatte ich? Was habe ich aus meinen Möglichkeiten gemacht? Muss ich etwas verändern? „Don‘t look away!“, singt Gallagher. Was meint er damit? „Wenn man in einem gewissen Alter in den Spiegel schaut, sieht man alles, was man jemals war und jemals sein wird“, sagt er. „Es geht darum, zu akzeptieren, wer man ist.“

Wenn auch grau geworden, Noel sieht aus wie Noel. Doch er wirkt anders. Anders als das angeberische, ruppige Bild, das die vielen Jahre in den Britpop-News von ihm gezeichnet haben. Gallagher gibt keine Rock-‘n‘-Roll-Star-Antworten, sondern analysiert sich und sein Musikmachen selbstbewusst zwar, aber wohltuend selbstreflektiert. „Ich bin ein Hochstapler aus einer Sozialsiedlung“, erzählte er vor Kurzem in der BBC. „Ich habe keine Ahnung, was ich tue.“

Noel Gallagher weiß, wie man Hits schreibt

Wie kann er so etwas behaupten? Jedes seiner Studioalben, egal ob mit Oasis oder den High Flying Birds, war ein Nummer-eins-Erfolg in England. Kaum zu glauben, dass er nicht wüsste, wie man Hits schreibt. „Nun, ich weiß wirklich nicht, was ich tue“, antwortet er. „Der einzige Ort, an dem ich das Gefühl habe, die Kontrolle zu haben und zu wissen, was ich tue, ist die Bühne. Das liegt jedoch nicht daran, dass ich ein großartiger Performer bin, sondern daran, dass ich die Songs kenne. Weil ich sie geschrieben habe. Weil ich weiß, wie man sie spielt.“

Gallagher ist ein Bolzplatztyp. Seine Refrains sind wie gemacht für die Stehplatzfans in der Stadionkurve. Sehr gern staubt er bei den Beat­les ab. Harmonielehre, Quintenzirkel? Kann er nicht. Interessiert ihn nicht. „Du musst kein verdammter Jimmy Page oder John Squire (Gitarrist der Stone Roses, Anm. d. Red.) sein. Spiel einfach, und rede später darüber. Tu es jetzt.“ Er hat, wie er sagt, die Punk-Idee verinnerlicht. „Ich kann nur sagen: Ich schreibe einfach die Songs – und das war‘s. Was ist eine Wonderwall? Ich weiß es nicht.“ Hauptsache, die Melodien und die Texte kommen von einem „Ort der Wahrheit“, wie er es nennt.

Seine Songs haben Gallagher vor Armut und Arbeitslosigkeit gerettet

Seine Songs haben Gallagher vor Armut und Arbeitslosigkeit gerettet. In Burnage, einem Vorort von Manchester, wo er aufwuchs, war er von grauem Beton, von der Tristesse eines Arbeiterviertels in den Achtzigerjahren, umgeben. „Die einzige Farbe war das Blau des Himmels“, erzählt er. „Ich habe viel Zeit damit verbracht, in diesen Himmel zu starren und davon zu träumen, wie das Leben sein könnte.“ Wie es wohl wäre, selbst bei „Top of the Pops“, der legendären Musikshow im britischen Fernsehen, aufzutreten, so wie die Manchester-Idole The Smiths und The Stone Roses.

Im Titelsong geht es um diesen Himmel, unter dem jeder Mensch nach Glück oder etwas Schönem strebt, nach einem Zuhause vielleicht, nach Sicherheit oder Selbstverwirklichung, aber oftmals auf einen Zug wartet, „der niemals kommt“, wie Gallagher singt.

Auf welchen Zug wartet er selbst? Im Moment lebe er in Scheidung, berichtet er. „Ich bin definitiv zurück auf dem Bahnsteig des Lebens. Das Leben stellt dich tagtäglich vor Entscheidungen, es liegt an dir, was du aus den Situationen machst, in denen du dich befindest.“

Wir unterhalten uns über Züge und Möglichkeiten. Das Gute sei, sagt er: „Wer den falschen Zug nimmt, könnte am nächsten Bahnhof wieder aussteigen.“ Wer nicht aussteige, sei selbst schuld. „Wenn du irgendwie das Gefühl hast, in deinem Leben etwas verpasst zu haben, dann hattest du lange genug Zeit, es verdammt noch mal auf die Reihe zu kriegen. Du bist Mitte 50. Verstehst du?“

Im Leben kann man sich ziemlich verloren vorkommen. Mit dem Song „Trying to Find a World That‘s Been and Gone“ verarbeitet er die vergangenen Krisenjahre in England und Europa, die furchterregenden Veränderungen, Brexit und Boris Johnson, Covid-19 und Videoschiedsrichter. „Vor fünf Jahren wussten wir nicht, wie glücklich wir eigentlich waren“, sagt er.

Mit Oasis hat Gallagher einst eine zuversichtliche Gegenbewegung gestartet

Mit Oasis hat Gallagher einst eine zuversichtliche Gegenbewegung gestartet zum eher introvertierten, zweifelnden Sound aus Seattle. „Mein Kind, ich wollte dir nur sagen, ich gebe nicht auf, nicht heute Nacht“, singt er jetzt. „I‘m Not Giving Up Tonight“ ist nicht das einzige Stück dieses wundervollen Albums, das so klingt, als würde ein Vater sein Kind trösten. Auch „Easy Now“, das wie eine Oasis-Coverversion anmutet, hat diese mitfühlende, beruhigende Wonderwall-Wirkung. Vielleicht ist eine Wonderwall ja ein Ort der Hoffnung und der Träume.

Bei den anstehenden Konzerten, so viel ist sicher, werden die Stehplatzfans “Easy Now“ für ihn singen.

In der „Supersonic“-Dokumentation wird auch die schwierige Beziehung der Brüder zu ihrem Vater thematisiert. „Ich schätze, mein Vater hat mir das Talent eingeprügelt“, erzählt Noel. Damals begann er, Gitarre zu spielen. Vermutlich schreibt er deshalb bis heute diese unkaputtbaren, optimistischen Hymnen, die dazu anhalten, nicht zu resignieren, sondern weiter an das Gute zu glauben. Vielleicht schreibt er sie aber auch, um es seinem Vater zu zeigen.

Seine erste Gitarre hat ihm seine Mutter gekauft. Besitzt er sie noch? „Nein. Das ist schon sehr lange her. Ich habe jetzt sehr teure Gitarren.“

Eine seiner Gitarren ist im vorigen Jahr für 385 500 Euro versteigert worden

Seine berühmteste Gitarre ist eine rote Gibson ES-355. Sie soll 2009 bei einem Streit mit Liam vor einem Konzert in Paris zu Bruch gegangen sein. Noel verließ danach die Band. Das Instrument ist im vorigen Jahr für 385 500 Euro versteigert worden. Gallagher hatte es zunächst reparieren lassen, später aber verkauft. „Ich dachte, es wäre bloß ein Stück Holz. Wozu will jemand eine kaputte Gitarre kaufen?“, fragte er sich damals. „Das ist doch völlig idiotisch.“ Heute sieht er die Sache anders: „Um ehrlich zu sein: Ich hätte sie behalten sollen … verdammte 300 Riesen. Aber weißt du was? Das Kuriose ist: Ich habe die Gitarre in den verdammten 25 Jahren, in denen ich sie besaß, vielleicht einmal gespielt.“

Manchmal spricht Noel zwischen den Zeilen über Liam. Er singt seine Songs selbst, weil er mit Sängern fertig sei, sagt er. Weil es einfacher sei, selbst zu singen. Gallagher definiert sich nicht als Sänger, auch nicht als Gitarrist – sondern als Songwriter. Vermutlich seien alle anderen in seiner Band bessere Gitarristen als er. „Wie man Gitarre spielt, kann man lernen, aber man kann nicht lernen, wie man einen Song schreibt. Entweder man hat es, oder man hat es nicht. Gott sei Dank habe ich es.“

Ihr einziges Konzert in Deutschland geben Noel Gallagher‘s High Flying Birds am 6. November in Düsseldorf.