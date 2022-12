Nora Tschirner stürzt bei „Dalli Dalli“-Aufzeichnung: „Lustigster Unfall der Welt“

„Running Up That Hill“ von 1985

Song von Kate Bush dank Netflix-Serie plötzlich in den Chartspitzen: „So ein großartiges Gefühl“

Die Sängerin Kate Bush brachte 1985 ihren Song „Running Up That Hill“ heraus. In diesem Jahr landete er dank der Netflix-Serie „Stranger Things“ wieder in den Charts - in mehreren Ländern sogar auf Platz eins. Sie freue sich über das junge Publikum, sagte die 64-Jährige.