Oliver Pocher will seinen neuen WM-Song im Megapark am Ballermann vorstellen. Doch das Publikum ist enttäuscht von seinem Auftritt – es folgen Pfiffe und Buhrufe. Pocher bricht seinen Auftritt vorzeitig ab.

Palma de Mallorca. Der Megapark auf Mallorca gilt als Hotspot für Partytouristen und -touristinnen. Bis zu 4000 Menschen feiern dort ausgelassen und jubelten schon Schlagerstars wie Jürgen Drews, Mickie Krause oder Mia Julia zu. Auch der Comedian Oliver Pocher (44) war schon oft zu Gast am Ballermann. Bei seinem letzten Auftritt kippte die Stimmung allerdings. Buhrufe und Pfiffe hallten durch den gesamten Megapark. Was war passiert?

Pocher stellte seinen neuen WM-Song „Hurra, Hurra … wir Katar“ vor. Den Text musste er allerdings mehrfach ablesen, wie auf einem Video der „Bild“-Zeitung zu sehen ist. Dies wurde vom Publikum neben Jubel mit Pfiffen und Buhrufen quittiert. Pocher verließ nach nur 15 Minuten wieder die Bühne. Eigentlich hätte sein Auftritt eine halbe Stunde gedauert, berichtete die Zeitung.

Andere Medien schrieben, dass der Auftritt 20 Minuten gedauert habe und das Publikum wieder auf seiner Seite gewesen sei, als er Ballermannhits wie „Layla“ performte.

Oliver Pocher nimmt’s gelassen

Pocher äußerte sich nach dem Auftritt in seiner Instagram-Story gelassen: „Was für ein Auftritt im Megapark. Immer wieder lustig. Klar gibt’s den ein oder anderen, der buht dann auch schon mal. Passiert. Da muss man dann durch.“ „Schön war’s“, fügte er hinzu.

Pocher begeistert in TV-Show

Der Komiker war zuletzt am Sonntagabend im Fernsehen zu sehen. In der TV-Kochsendung „Grill den Henssler“ sorgte er dort für ordentlich Aufsehen – und anders als am Ballermann für Begeisterung. „Ab dem Dessert geht’s richtig ab“, kündigte der 44-Jährige seinen Auftritt am Sonntag in einer Instagram-Story an.

Bereits vor der Ausstrahlung der Show berichtete auch die „Bild“-Zeitung, Pocher habe beim Dreh ärztlich behandelt werden müssen, nachdem er sich Backpulver in die Nase gezogen habe. Den Fans zumindest gefiel die Scherzaktion: „Ich hab Tränen gelacht“, schrieb ein User bei Twitter. „Dr. Oliver Oetker“, ein anderer. Pocher postete selbst auch einen Mitschnitt der Sendung bei Instagram. In dem Video ist er ohne Hemd und T-Shirt, nur mit einer Schürze bekleidet zu sehen.

RND/nis mit dpa

