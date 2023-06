Rapper Fler erntet Hasskommentare für Selfie mit Olivia Jones - beide reagieren entsetzt

Bildband erscheint am 13. Juni

„Augen des Sturms“: Paul McCartney veröffentlicht Hunderte Privatfotos aus der Beatles-Zeit

Paul McCartney gibt in seinem neuen Buch private Einblicke in das Leben der ehemaligen Beatles. In dem Bildband „Augen des Sturms“, der am 13. Juni erscheint, veröffentlicht der Musiker Hunderte Bilder aus den 1960er Jahren, die hinter den Kulissen entstanden sind.