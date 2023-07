Kultrocker Ozzy Osbourne muss Bühnencomeback absagen

Der britische Kultrocker Ozzy Osbourne kämpft weiter mit gesundheitlichen Problemen und muss deshalb ein geplantes Comeback absagen. Eigentlich wollte der 74-Jährige im Oktober beim Heavy-Metal-Festival „Power Trip“ in Kalifornien wieder auf der Bühne stehen, doch daraus wird nichts. Er habe die Entscheidung treffen müssen, nicht aufzutreten, schrieb Osbourne am Montag in sozialen Medien - „so schmerzhaft das auch ist“.

Sein ursprünglicher Plan sei gewesen, im Sommer 2024 auf die Bühne zurückzukehren, dann sei das Angebot gekommen, beim „Power Trip“ aufzutreten und er habe sein Comeback optimistisch nach vorne gezogen. „Leider sagt mir mein Körper, dass ich noch nicht bereit bin, und ich bin viel zu stolz, meine erste Show seit fast fünf Jahren halbherzig zu spielen.“ Er danke seinen Fans, seiner Band und seiner Crew für ihre „bedingungslose Treue und kontinuierliche Unterstützung“.

Ozzy Osbourne hatte im Februar seine lang geplante und mehrfach verschobene Tour durch Europa und Großbritannien aus gesundheitlichen Gründen erneut abgesagt. Der britische Kultrocker leidet an Parkinson, musste schon mehrfach operiert werden, zuletzt an der Wirbelsäule. Auch an Corona war der Kultrocker schwer erkrankt.

Fans müssen sich jetzt mindestens bis 2024 gedulden, bevor sie den früheren Black-Sabbath-Sänger wieder auf der Bühne sehen können.

RND/seb