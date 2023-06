Schon wieder entlassen: Papst Franziskus war kurz im Krankenhaus

Rom. Papst Franziskus ist für Untersuchungen für kurze Zeit in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe sich am Dienstagmorgen in der Gemelli-Klinik einigen „klinischen Untersuchungen“ unterzogen und sei noch vor Mittag in den Vatikan zurückgekehrt, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Nachmittag mit.

Zuvor hatten auch mehrere italienische Medien berichtet, dass der Pontifex nach kurzen Kontrolluntersuchungen wieder entlassen wurde. Den Berichten zufolge handelte es sich um im Voraus geplante medizinische Checks. Vom Heiligen Stuhl gab es zu Art und Weise der Untersuchungen keine Informationen.

Der 86-Jährige war Ende März wegen einer Bronchitis ebenfalls in jenes Krankenhaus im Nordwesten Roms gebracht und dort einige Tage stationär behandelt worden. Rechtzeitig zu den Feiern der Karwoche und des Osterwochenendes kehrte er in den Vatikan zurück. Ende Mai musste er an einem Tag geplante Audienzen und Termine wegen eines Fiebers absagen.

RND/dpa