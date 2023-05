Penny Mordaunt: Wer ist die Frau, die König Charles das Schwert überreichte?

London. Ihr wurde bei der Krönung von König Charles III. eine besondere Ehre zuteil: Als erste Frau überhaupt trug Penny Mordaunt während der Zeremonie in Westminster Abbey das juwelen­besetzte Staatsschwert und überreichte die Waffe später dem König. Doch wer ist die 50-Jährige, warum übernahm ausgerechnet sie diese Aufgabe, und was hat es mit dem „Sword of Offering“ auf sich?

Penny Mordaunt ist eine britische Politikerin der Conservative Party. Sie ist seit 2010 Abgeordnete im Unterhaus und war bereits Verteidigungs- und Entwicklungs­ministerin. Seit September 2022 ist sie Leader of the House of Commons und Vorsitzende des Kronrats Privy Council, einem den König beratenden Gremium. Und in letzterer Funktion war sie am Samstag prominenter Teil der Krönungs­zeremonie für König Charles III.

Penny Mordaunt, Lord President of the Council, trug das Staatsschwert bei der Prozession durch Westminster Abbey. © Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Der Ablauf war wie alles bei der Krönung minutiös geplant: Zunächst segnete der Erzbischof von Canterbury das Schwert, das dann von Mordaunt zum König getragen wurde. Danach wurde es an den goldenen Krönungsgürtel des Monarchen gehängt. Kurz darauf wurde es wieder entfernt, König Charles trat vor, um es dem Dekan von Westminster anzubieten, der es auf den Altar legte.

Penny Mordaunt kaufte ihm das Schwert dann symbolisch ab – für 100 neu geprägte 50-Pence-Münzen mit dem Konterfei des Königs. Im Austausch für die Münzen erhielt die 50-Jährige das Schwert zurück. Sie zog es aus der Scheide und trug es für den Rest des Gottesdienstes vor dem Monarchen.

Penny Mordaunt überreichte König Charles das Schwert. © Quelle: Getty Images

Für Aufsehen sorgte auch das Kleid, das Penny Mordaunt während der Zeremonie trug: Dem Nachrichtenportal „Politico“ sagt sie vor der Krönung, dass sie es „nicht richtig fand“, die übliche schwarz-goldene Gerichts­kleidung des Privy Council zu tragen, sie wollte sich „etwas einfallen lassen, das modern ist und dem Erbe des Anlasses gebührend Rechnung trägt“. Auf dem blauen Kleid, einer Spezial­anfertigung der britischen Stickerei Hand­ & Lock, ist das Farnmotiv des Kronrats prominent zu sehen.

Was ist das „Sword of Offering“?

Die Waffe gehört zu den britischen Kronjuwelen. Sie wurde für die Krönung von König Georg IV. 1821 hergestellt und gilt als schönstes Schwert der Welt. Der Griff ist mit Diamanten, Rubinen und Smaragden besetzt, die Scheide mit juwelen­besetzten Rosen, Disteln und Kleeblättern verziert. Das Schwert symbolisiert die königliche Macht, aber auch die Akzeptanz seiner Pflichten durch den Monarchen.

RND/seb/dpa