„Du musst mit dem Heroin und Crack aufhören, bevor wir ein Kind bekommen”

Äußerlich hat Rockstar Peter „Pete“ Doherty („The Libertines“ und „Babyshambles“) sich stark verändert in den vergangenen Jahren. Er hat einige Kilos mehr auf den Rippen, trägt nun einen Schnurrbart, den er ab und zu an den Seiten mit den Fingern zwirbelt, ist ergraut. Bei einem Besuch in Düsseldorf am Donnerstag sieht der heute 44-Jährige in seinem ebenfalls grauen Anzug, Krawatte und passender Schiebermütze aus wie ein britischer Dandy. Nicht mehr wie einer, der ständig wegen Drogeneskapaden und einer On-Off-Beziehung zu Supermodel Kate Moss in den Schlagzeilen stand.

Dieses Leben soll auch Geschichte sein. Seit rund vier Jahren nimmt Doherty, der früher von heroin-, crack. und ketaminabhängig war, eigenen Angaben zufolge keine harten Drogen mehr. Er lebt nun mit seiner Frau Katia de Vidas und zwei Hunden bei deren Eltern in der Normandie. In diesem Jahr ist er zum dritten Mal Vater geworden, aber das erste Mal seit er clean ist (die anderen beiden Kinder stammen von anderen Frauen): Er hat mit seiner Frau eine Tochter bekommen. Und er zeigt nun im Düsseldorfer NRW-Forum in der Ausstellung „Beyond Fame – die Kunst der Stars“, dass er nicht nur Musiker, sondern auch Künstler ist. Dort werden seine Werke ab diesem Freitag (18. August) ausgestellt, gemeinsam mit Werken von 17 anderen Prominenten.

Im Interview spricht er über seine Kunst und seinen Lebenswandel:

RND: Peter Doherty, wollen Sie den Menschen mit Ihrer Kunst eine andere Seite von sich zeigen als mit Ihrer Musik?

Doherty: Ich möchte jedem etwas zeigen. Es kommt eher darauf an, was die Menschen hineininterpretieren und daraus ziehen. Ich habe noch nie selbst eine Kunstausstellung organisiert. Ich organisiere gerne Konzerte. Da habe ich das Gefühl, dass ich weiß, was ich tue. Aber die Kunstwelt habe ich nie wirklich verstanden, daher sind es immer andere Leute, die das organisieren. Aber auf einige der Werke bin ich stolz. Ich denke, dass sie etwas Ähnliches einfangen wie einige der Melodien und Texte meiner Songs. Ich denke, es gibt mindestens eine Handvoll Leute da draußen, die, wenn sie etwas aus meiner Musik ziehen, vielleicht auch etwas von meiner Kunst haben. Ich bin mir nicht sicher was, vielleicht eine vorübergehende Ablenkung in der Verwirrung und Langeweile des Lebens.

Es sind auch Bilder aus der Vergangenheit ausgestellt, die Sie mit Ihrem eigenen Blut gemalt haben. Das machen Sie heute nicht mehr, oder?

Ich habe aufgehört, mit meinem Blut zu malen. Ich erzähle Ihnen warum. Ich habe einen Priester getroffen und er hat mir Angst vor Gott eingeflößt. Er sagte mir, wenn ich mein Blut dafür verwende, würde ich so ins Universum hinausgehen und die negative Energie würde zu mir zurückkehren. Es war wie eine Drohung. Das hatte eine starke Wirkung auf mich, ich habe danach nie wieder mit Blut gemalt.

Glauben Sie an sowas?

Damals habe ich es geglaubt, definitiv. So wie er es sagte, hatte ich wirklich das Gefühl, dass er auf etwas hinauswollte. Ich bin mir heute nicht mehr sicher, aber damals und viele Jahre lang hat mich das nicht losgelassen.

Peter Doherty steht mit seinem Hund vor einigen seiner ausgestellten Werke. © Quelle: Getty Images

Wie hat sich Ihre Art, Kunst zu machen, verändert, nachdem Sie clean geworden sind?

Sie ist weniger intensiv. Ich glaube, dass mein gesamtes Vorgehen ein manisches Element hatte, als ich Crack, Heroin und Ketamin konsumierte. Es war eine sehr manische Konzentration, als wäre ich auf einer ewigen Suche. Ich war nie wirklich zufrieden. Es gab immer noch etwas anderes zu sagen, zu fühlen und zu erforschen. Ich bin jetzt körperlich etwas ausgeglichener, aber auch geistig.

Sind Sie jetzt auch schneller mit Ihrer Kunst zufrieden?

Nein, das ist gleich geblieben. Es ist wie eine ewige Suche nach Ausdruck. Ich bin immer noch daran interessiert, mich auszudrücken, aber es steht jetzt weniger im Vordergrund. Es ist weniger intensiv.

Sie sagten letztes Jahr in einem Interview, dass Sie, als Sie noch Drogen nahmen, einen stärkeren Druck spürten, große Werke herzustellen.

Es gab ein Element davon, ja. Weil es so viele negative Assoziationen mit mir gab – „der Süchtige, der Junkie“. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich im Drogenkrieg, aber auf der anderen Seite.

Wenn Sie sich heute die Kunst anschauen, die Sie als Drogensüchtiger gemacht haben, wie blicken Sie darauf?

Es gibt eine Menge körperlicher und geistiger Degradierung in meiner Kunst, aber es ist auch eine Menge Humor dabei. Es gibt auch viel Traurigkeit bis hin zur Melancholie, ich sehe eine verlorene Seele. Ja, es versetzt mich zurück in diese Zeit, es ist ziemlich emotional.

Haben Sie Sorgen, dass die Menschen hier Ihre Kunst nur sehen wollen, weil sie von einem berühmten Rockstar stammt?

Ich mache mir keine Sorgen, aber ich habe schon Bedenken, dass das Interesse oberflächlich sein könnte. Wenn irgendein anderer, unbekannter Junkie auf der Welt so etwas geschaffen hätte, wäre es vermutlich einfach als Toilettenpapier verwendet worden.

Sehen Sie die Kunst denn als Ihre zweite Karriere oder mehr als ein Hobby?

Ich denke, das wird die Zeit zeigen. Mein Managementteam kontrolliert meine sozialen Medien. Ich habe gar kein Telefon, also ist meine einzige Möglichkeit, mit der Welt zu kommunizieren, über die traditionellen Medien, über Interviews und solche Dinge. Das liegt also in Ihren Händen, es liegt in den Händen der Kritiker und Journalisten. Eine gute Kritik kann viel dazu beitragen, dass die Leute etwas für gut halten, auch wenn es das nicht ist. Es ist wie bei einigen der noch lebenden britischen Schriftsteller, die ich bewundere, Will Self etwa. Er ist so grumpy, er scheint nichts zu mögen, aber wenn er sagt, dass etwas gut ist, gehe ich immer mit.

Lesen Sie die Kritiken über Ihre eigene Kunst oder Musik?

Ja. Ich finde, dass insbesondere die französischen und deutschen Kritiker sich nicht immer nur auf dieselbe Dinge konzentrieren. Sie neigen dazu, sich das Werk anzuschauen, und das gefällt mir. Ich genieße es, wenn die Leute etwas über die eigentliche Arbeit zu sagen haben, wenn sie in die Tiefe gehen, und das ist sehr selten, aber wenn es passiert, dann ist es toll.

Dieses Jahr hat sich noch etwas Einschneidendes für Sie verändert – Sie haben mit Ihrer Frau eine Tochter bekommen.

Ja, sie ist tatsächlich auch hier, mit ihrer Mutter im Park.

Nach dem Spaziergang kam auch Peter Dohertys Frau Katia de Vidas mit der gemeinsamen Tochter zur Ausstellung. © Quelle: Getty Images

Wie ist das Leben mit ihr?

Es ist ziemlich anstrengend. Es ist ein 24-Stunden-Job, wirklich.

Lässt Ihre Tochter Sie nochmal anders auf Ihren vergangenen Lifestyle blicken?

Ja, meine Frau hätte kein Kind mit mir gewollt hätte, wenn ich weiter so gelebt hätte. Da war sie immer sehr deutlich. „Du musst mit dem Heroin und Crack aufhören, bevor wir ein Kind bekommen“, hat sie gesagt. Sonst wäre es unmöglich gewesen.

War sie der Grund, warum Sie aufgehört haben?

In Teilen, ja.