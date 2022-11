Peter Kraus auf Youtube für tot erklärt: Sänger ist entsetzt

MS-kranke Schauspielerin Christina Applegate bekommt Stern auf „Walk of Fame“

Gerade erst postete Christina Applegate ein Bild mit Gehstöcken und gab damit einen Einblick in ihr Leben mit der Nervenkrankheit Multiple Sklerose. Nun bekommt die Schauspielerin, die in den 90ern in „Eine schrecklich nette Familie“ mitspielte, einen Stern auf dem „Walk of Fame“.