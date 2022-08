Popstar Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria werden Eltern. „Wenn aus Liebe Leben wird … Baby Lombardi is loading …“, schreibt der „DSDS“-Juror am Samstag bei Instagram zu einem Foto mit seiner Partnerin, sie hält einen positiven Schwangerschaftstest und er ein Paar kleine Turnschuhe in der Hand.

„Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen“, schreibt Lombardi weiter. Der Hinweis auf die turbulenten Zeiten dürfte darauf anspielen, dass beide bereits 2020 einmal ein Paar gewesen waren, sich wieder getrennt hatten und erst vor wenigen Monaten wieder zusammenfanden. „Wir machen ab heute kein Geheimnis mehr draus, dass wir ein Paar sind“, hatte Pietro Lombardi im Juni seinen Fans mitgeteilt.

Pietro Lombardi: Comeback bei „DSDS“

Lombardi hatte 2011 die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Dort lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels (29) kennen, mit der er Sohn Alessio bekam. 2016 trennte sich das Paar.

Auch beruflich läuft es für Pietro Lombardi: Der 30-Jährige wird in der letzten Staffel der Castingshow „DSDS“ noch einmal in der Jury sitzen. Nach 2019 und 2020 werde der Sänger zum dritten Mal einen Platz am „DSDS“-Jurypult einnehmen, teilte RTL am Donnerstag mit.

RND/seb

