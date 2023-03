„Fühle mich unnormal schwach“: Pietro Lombardi hat fünf Kilo in zehn Tagen verloren

Pietro Lombardi hat es ganz schön erwischt: Der Juror der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) hat sich offenbar einen üblen Magen-Darm-Virus eingefangen. Auf Instagram schrieb Lombardi, er habe in fünf Tagen knapp zehn Kilo verloren und fühle sich „unnormal schwach auf den Beinen“. Es sei alles eine Katastrophe gerade, so Lombardi in seiner Story.

Am schlimmsten für den Sänger ist aber, dass er durch die Erkrankung von seiner Familie getrennt sei. Seit Tagen hat Lombardi demnach seine Verlobte Laura Maria Rypa, Baby Leano und Sohn Alessio nicht gesehen. Denn um sie nicht auch noch mit dem fiesen Virus zu infizieren, ist der 30-Jährige vorerst in die untere Etage des gemeinsamen Hauses gezogen. Um wenigstens ein bisschen Ablenkung zu haben, startete der Sänger eine Fragerunde auf Instagram und gestand: „Vor allem der Abstand zu meiner Frau und Kindern aktuell wegen der Ansteckungsgefahr zieht mich krass runter.“

Familie pflegt Lombardi

Auch Essen und Trinken ist nach seinen Angaben noch nicht uneingeschränkt möglich. Sein Darm müsse sich erst mal erholen, erklärte Lombardi.

© Quelle: Instagram/Lombardi

Doch immerhin erhält der kranke Sänger durch seine Familien und Freunde viel Unterstützung: Sogar seine Schwiegermutter habe ihm eine Suppe gemacht. „Liebe diese Frau“, kommentierte Lombardi die Aufmerksamkeit auf Instagram.

Auch seine Verlobte hat schon für ihn gekocht – und sein Personal Trainer ist für ihn zur Apotheke, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Bei so viel Fürsorge, geht es dem Sänger dann hoffentlich bald wieder besser.

