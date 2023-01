Prinz Harry enthüllt pikante Familiendetails: Britischer Premier Sunak verteidigt Royals

London. Trotz der pikanten Enthüllungen in Prinz Harrys Memoiren hält der britische Premierminister Rishi Sunak (42) große Stücke auf die Royals. „Ich denke, dass die Öffentlichkeit wie ich enorme Achtung vor der Königsfamilie hat, dass sie zutiefst stolz auf sie ist“, sagte Sunak der BBC am Sonntag. „Sie ist eines jener Dinge, auf die ich am stolzesten bin, wenn ich an Großbritannien denke.“

Er hoffe, dass die Krönung von König Charles „eine weitere fantastische Gelegenheit“ für das Land sein werde, zusammenzukommen und „etwas zu feiern, das besonders für Großbritannien ist“.

Prinz Harrys aufsehenerregende Memoiren „Spare“ („Reserve“) erscheinen am Dienstag (10. Januar). Weil sie aber bereits am Donnerstag kurzzeitig in mehreren Buchhandlungen in Spanien erhältlich waren, konnten sich britische Medien bereits vorab Exemplare sichern und pikante Enthüllungen veröffentlichen. In der Autobiografie macht Harry (38) seiner Familie, insbesondere seinem Bruder William, bittere Vorwürfe.

RND/dpa