Langjähriger Freund von Prinz William stirbt „auf tragische Weise“

Ein persönlicher Freund von Prinz William ist bei einem Flugzeugabsturz in Afrika ums Leben gekommen. Bei Twitter trauert der Royal mit bewegenden Worten um den Naturschützer Mark Jenkins und dessen Sohn, der ebenfalls in der Maschine saß.

Der britische Prinz William trauert um einen langjährigen Freund, wie der Royal in einem seltenen, persönlichen Statement bei Twitter mitteilte. Der Naturschützer Mark Jenkins und sein Sohn waren am Donnerstag bei einem Flugzeugabsturz in Kenia ums Leben gekommen.

„Gestern habe ich einen Freund verloren, der sein Leben dem Schutz der Tierwelt in einigen der berühmtesten Nationalparks Ostafrikas gewidmet hat. Mark Jenkins und sein Sohn Peter wurden auf tragische Weise getötet, als sie während einer Luftpatrouille über den Tsavo-Nationalpark flogen“, heißt es in dem am Freitagabend veröffentlichten Tweet des Thronfolgers. Er sei in Gedanken bei Marks Frau, Familie und Kollegen, die einen Mann verloren hätten, „den wir alle geliebt und bewundert haben“.

Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt äußerte sich in einem Facebook-Post ebenfalls zum Tod ihres früheren Mitarbeiters. Jenkins und sein Sohn seien für einen Kontrollflug im Auftrag des David Sheldrick Wildlife Trust unterwegs gewesen, als ihr Flugzeug im Tsavo-East-Nationalpark abstürzte.

Jenkins sei ein „lebenslanger Naturschützer und erfahrener Buschpilot“ gewesen, der seine Karriere dem Schutz der Tierwelt in einigen der berühmtesten Nationalparks Ostafrikas gewidmet habe. „Leidenschaftlich, prinzipientreu und willensstark hatte Mark nie Angst, seine Meinung zu sagen und für das einzustehen, woran er glaubte. Er war eine beeindruckende Präsenz und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck, wohin er auch ging.“

Nach Angaben der britischen Zeitung „Mirror“ lernten sich Prinz William und Mark Jenkins im Jahr 2000 kennen, als der Royal nach seinem Schulabschluss eine Auszeit nahm und durch verschiedene Länder reiste. Dem Bericht zufolge untersucht die Polizei die Ursache des Flugzeugabsturzes.

