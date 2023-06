Prinz William will Obdachlosigkeit in Großbritannien bekämpfen

London. Mit einem umfassenden Programm will Thronfolger Prinz William (41) die Obdachlosigkeit in Großbritannien bekämpfen. Die Initiative Homewards ist auf fünf Jahre ausgelegt und soll sich zunächst auf landesweit sechs Projekte konzentrieren, die der älteste Sohn von König Charles III. am Montag und Dienstag besuchen will. Dort sind lokale Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen aufgerufen, ihre Kräfte zu bündeln und „maßgeschneiderte“ Aktionspläne zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit zu entwickeln. Dafür stehen jeweils bis zu 500.000 Pfund (ca. 580.000 Euro) bereit, wie der Kensington-Palast in der Nacht zum Montag mitteilte.

Etwa 300.000 Haushalte in Großbritannien wohnungslos

„In einer modernen und fortschrittlichen Gesellschaft sollte jeder ein sicheres Zuhause haben, mit Würde behandelt werden und die Unterstützung erhalten, die er braucht“, sagte William. Nach Angaben der Wohltätigkeitsorganisation Crisis sind in Großbritannien etwa 300.000 Haushalte wohnungslos. Probleme seien ein Mangel an bezahlbaren Wohnungen, steigende Mieten und Lebenskosten, niedrige Löhne und unsichere Arbeitsplätze sowie Fehler im Sozialsystem.

Eine Umfrage im Auftrag von Williams Stiftung Royal Foundation ergab, dass mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) entweder direkt oder indirekt Erfahrungen mit Obdachlosigkeit gemacht hat. In einem Interview mit der „Sunday Times“ hatte der Thronfolger jüngst angekündigt, auf seinen Ländereien im Herzogtum Cornwall Sozialwohnungen schaffen zu wollen. William ist Schirmherr von zwei Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Wohnungslose kümmern. Seine Mutter Prinzessin Diana hatte ihn im Alter von elf Jahren in eine Obdachlosenunterkunft mitgenommen.

