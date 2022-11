„Promi Big Brother“: Influencer Jeremy Fragrance stellt sich quer

„Noch nie so nervös gewesen“: Adele freut sich auf Auftritt in Las Vegas

Kurz vor ihrer Konzertreihe in Las Vegas hat die britische Sängerin Adele ihre Vorfreude mit ihren Followern auf Instagram geteilt. „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich noch nie in meiner Karriere vor einer Show so nervös gewesen bin“, schrieb sie.