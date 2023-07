Prozess gegen Kevin Spacey: „Er hat mich von Anfang an befummelt“

Ehefrau von Rapper Bushido

Anna-Maria Ferchichi wegen ihrer Schwangerschaft in Sorge

Anna-Maria Ferchichi plagen Zweifel wegen ihrer Schwangerschaft. Auf Instagram berichtet die Ehefrau von Rapper Bushido von der Konzentration des Schwangerschaftshormons hCG in ihrem Körper. Ferchichi deutet an, dass dieser bei ihr zuletzt nicht so gestiegen ist wie gewünscht.