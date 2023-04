Queen Consort Camilla: eine „wichtige Stütze“ für Charles

London. Als Queen Mary im Jahr 1911 eine mit Diamanten besetzte Krone anfertigen ließ, hoffte sie, dass diese auch von zukünftigen „Queen Consorts“ getragen werden würde. Der Wunsch der Frau an der Seite von König George V. wird sich am 6. Mai erfüllen. Dann nämlich wird Königin Camilla das glitzernde Schmuckstück aufsetzen, anlässlich ihrer Krönung in der Westminster Abbey in London.

Dass die 75-Jährige eines Tages an der Seite von König Charles III. in der beeindruckenden Kathedrale gekrönt wird, konnte sich vor 20 Jahren kaum einer vorstellen. Im Gegenteil: Damals waren 73 Prozent der Britinnen und Briten der Meinung, dass sie nicht Queen werden solle. Mittlerweile wird die zweite Ehefrau von Prinz Charles, die als Rottweiler beschimpft wurde, von den Britinnen und Briten an seiner Seite respektiert.

Union Jacks dekorieren die New Bond Street in London schon vor der Krönung von König Charles III. und Queen Camilla, die am 6. Mai stattfindet. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov schätzen mittlerweile immerhin rund die Hälfte der Britinnen und Briten die Königin. Besonders beliebt ist sie bei der Babyboomer-Generation. Dabei loben viele ihre direkte Art, wie der „Telegraph“ kürzlich kommentierte. Es komme gut an, dass man bei ihr weiß, woran man ist. In der Öffentlichkeit zeigt sie sich seit Jahrzehnten freundlich und humorvoll.

„Frauen, die sich in den Vordergrund drängen, haben es in der königlichen Familie schwer“

Camillas Ruf maßgeblich verbessert habe überdies ihre Wohltätigkeitsarbeit, sagte Pauline Maclaran, Marketing- und Verbraucherforscherin an der Royal Holloway University in London, die sich in ihrem Buch „Royal Fever“ intensiv mit dem Bild der königlichen Familie befasst hat, gegenüber dieser Zeitung. Geholfen habe ihr auch, dass sie zurückhaltend ist und Kontroversen vermeidet. Denn: „Frauen, die sich in den Vordergrund drängen, haben es in der königlichen Familie schwer.“ Das habe man zuletzt auch bei Herzogin Meghan beobachten können.

Außerdem habe Camilla an ihrem Stil gearbeitet, betont die Marketingexpertin. Früher habe sie als altmodisch gegolten, heute achte sie sehr auf ihre Frisur und ihre Kleidung. So lobte die britische Presse sie kürzlich für ein marineblaues Mantelkleid, das sie anlässlich eines Ostergottesdienstes trug. Camilla habe „elegant“ und „wunderschön“ ausgesehen, war in der britischen Boulevardzeitung „The Express“ zu lesen. Sie ist so zu einem Vorbild geworden – insbesondere für Frauen in ihrem Alter.

Nach Charles’ Krönung wird Camilla zur Queen

Dass sie zukünftig mit Queen angeredet wird, ist allerdings immer noch ungewohnt für viele Britinnen und Briten, bestätigt Camilla Tominey, Journalistin beim „Telegraph“. Zu eng ist diese Anrede mit der im September verstorbenen Königin Elizabeth II. verbunden. Diese hatte im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums betont, dass es ihr „aufrichtiger Wunsch“ sei, dass Camilla zunächst den Titel Queen Consort tragen werde. Nach der Krönung wird die 75-Jährige nun sogar Queen.

„Dass dies möglich ist, ist auch Ausdruck von Charles’ Loyalität gegenüber Camilla“, betont Pauline MacLaran. Schließlich wurde sie einst als eine Art „Anti-Heldin“ gesehen, als negativer Gegenpol zu Diana, der „Königin der Herzen“. Camilla war die Frau, die ein Märchen zerstört und eine schöne, romantische Liebe torpediert hatte.

Porzellantassen sind auf einem Regal in einer Töpferfabrik in Stoke-on-Trent zu sehen, wo das offizielle Krönungsporzellan im Auftrag des Royal Collection Trust hergestellt wird. © Quelle: Frank Augstein/PA Media/dpa

„Es wird immer Leute geben, die sie deshalb nicht leiden können“, sagte Tominey gegenüber dieser Zeitung. „Doch wenn wir uns daran erinnern, wie sie in den späten 90er-Jahren behandelt wurde, hat sich ihr Ruf definitiv deutlich verbessert. Wenn die Menschen heute Charles und Camilla sehen, sind sie relativ zufrieden.“

Camilla arrangierte sich mit der scharfen Kritik an ihrer Person

Die Zeiten der Missachtung forderten jedoch ihren Tribut. „Niemand mag es, immerzu angeschaut und kritisiert zu werden“, sagte Camilla vergangenes Jahr in einem Interview mit der Zeitschrift „Vogue“, damals noch als Herzogin. „Aber ich denke, am Ende stehe ich darüber. Man muss weiterleben.“

Am 6. Mai wird Camilla gemeinsam mit Charles in der 261 Jahre alten Gold State Coach, der offiziellen Krönungskutsche, von der Westminster Abbey zurück Richtung Buckingham-Palast fahren. Für den König sitzt damit die richtige Frau an seiner Seite. „Er ist definitiv sehr glücklich in der Ehe mit Camilla“, betonte die Buchautorin und Journalistin Catherine Mayer gegenüber dieser Zeitung. Sie beschreibt die beiden als ein „sehr, sehr lustiges älteres Paar“. In ihrer Präsenz werde spürbar, welch „wichtige Stütze“ sie für ihn sei.