Räumung von Lützerath: Diese Promis unterstützen den Protest am Samstag

Lützerath soll in dieser Woche geräumt werden. Klimaschützende haben deswegen zur Demonstration aufgerufen. Einige Promis wie Poetry-Slammer Sebastian 23 oder die Rapperin Sorah reisen ebenfalls zur Unterstützung an. Am Sonntag hatte bereits AnnenMayKantereit ein Konzert gegeben.

Die Band AnnenMayKantereit nimmt am 8. Januar 2023 in der Nähe von Erkelenz an einer Demonstration gegen die Räumung der Siedlung Lützerath in der Nähe eines Eimerbaggers neben dem Tagebau Garzweiler II teil.

Diese Woche wird die entscheidende Woche für Lützerath werden. Denn die Polizei hat angekündigt, die kleine Ortschaft in den kommenden Tagen zu räumen. Frühestens könnte das am morgigen Mittwoch der Fall sein, spätestens am kommenden Samstag. Die Beamtinnen und Beamten gehen davon aus, dass der Einsatz vier Wochen dauern wird. Nähere Informationen zur Räumung soll es am heutigen Dienstag im nahegelegenen Erkelenz für alle Interessierten geben.

Für den kommenden Samstag haben unter anderem die Initiativen Alle Dörfer bleiben, Fridays for Future, der BUND und Campact zu einer Demonstration aufgerufen. Losgehen soll es um 12 Uhr in Lützerath. Falls der Weiler nicht mehr erreichbar sein sollte, findet die Demo im rund vier Kilometer entfernten Örtchen Keyenberg statt.

Ziel ist es, die Räumung zu stoppen

Das zentrale Ziel der Demonstrierenden ist, die Räumung von Lützerath zu stoppen und die darunterliegende Kohle vor dem Energiekonzern RWE zu schützen. Die Klimaschützerinnen und -schützer bekommen dabei auch Support von einigen Prominenten. Nachdem am vergangenen Sonntag bereits die Band AnnenMayKantereit ein Konzert auf dem Gelände gab, werden am Samstag weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer erwartet.

Es sind Menschen, die sich teilweise bereits seit Jahren gegen soziale Missstände und Ungerechtigkeiten einsetzen. Einer davon ist Mal Élevé („Irie Révoltés“), der auch in Sachen Lützerath klar Stellung bezieht. „Seit 24 Stunden versuchen die Cops, Lützerath zu räumen. Wenn ihr könnt, versucht noch bis zum 9.1. dort hin zu fahren, um gemeinsam die Räumung zu verhindern. Danke an alle, die am Start sind und schon die ganze Zeit dort Widerstand leisten❤️“, schrieb er bei Instagram.

Aufgeheizte Atmosphäre: Polizei entfernt Barrikaden in Lützerath In angespannter Atmosphäre hat die Polizei am Dienstag mit der Entfernung von Barrikaden auf dem Zufahrtsgelände zum besetzten Dorf Lützerath begonnen. © Quelle: Reuters

Sebastian23: „Es geht nur um die Profite von RWE“

Auch die sozialkritische Rapperin Sorah wird den Protest mit einem Auftritt unterstützen. Mit Mal Élevé hat sie das Lied „Alliance antiraciste“ aufgenommen. Außerdem spielen Osy, Konta & DJ Boktan Showcase.

Daneben ist auch Poetry-Slammer Sebastian23 angekündigt. Der 43-Jährige hat bereits im Vorfeld den geplanten Abriss immer wieder kritisiert und schließlich 100 Ideen für eine bessere Zukunft gesammelt und nach Lützerath gebracht. „Die meisten Beiträge stammen von Kindern und Jugendlichen. Wenn Lützerath fällt, werden auch diese Träume und Hoffnungen zerstört“, kommentiert er. „Studien belegen: Die Kohle wird eh nicht gebraucht. Es geht nur um die Profite von RWE – die eh schon Rekordgewinne einfahren in der Krise. Leisten wir Widerstand, kommt nach Lützerath!“

Menschenrechtsaktivist Donatus: „Immer die gleichen Konzerne, die unsere Umwelt zerstören“

Ein weiterer prominenter Redner ist Peter Emorinken-Donatus. Der Journalist und Menschenrechtsaktivist aus Nigeria setzt sich in Deutschland dafür ein, dass Ökozide international als Verbrechen anerkannt werden. Seine Kritik richtet sich insbesondere gegen den Ölkonzern Shell, dem er vorwirft die Lebensgrundlage in vielen Regionen Nigerias zerstört zu haben.

In einem Video, das von „Lützerath bleibt! - Tag X seit 3.1.“ auf Twitter verbreitet wird, sagt er: „Wir sind hier nicht nur, um Solidarität zu zeigen, sondern um mitzukämpfen. Denn dieses Problem betrifft uns alle.“ Das Vorgehen von Ölkonzernen in Niger-Delta ähnele dem von RWE in Lützerath: „Es sind die gleichen Konzerne, die überall auf der ganzen Welt unsere Umwelt zerstören.“

Und er geht noch einen Schritt weiter und fordert Klimagerechtigkeit müsse weltweit gedacht werden. „Schluss mit dieser eurozentristischen Perspektive!“, sagt er. Menschen aus dem globalen Süden, die besonders stark unter den Folgen des Ressourcenabbaus leiden, würden immer noch ausgeschlossen werden. „Die Dekolonialisierung der Klimabewegung ist fundamental wichtig.“