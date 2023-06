Nach Vorwürfen gegen Rammstein: Grüne wollen wohl Antrag für Verbot der „Row Zero“ stellen

München. Mehrere Frauen erheben den Vorwurf, dass im Vorfeld von Rammstein-Konzerten gezielt junge Frauen für Partys und Sex mit Frontmann Till Lindemann gecastet wurden. Die Rede ist in dem Zusammenhang auch von Drogen, K.-o.-Tropfen und Alkohol. Die Band dementiert die Vorwürfe.

Was aber nicht dementiert wird, ist, dass es bei den Konzerten eine sogenannte „Row Zero“ – die „Reihe null“ – gibt. Nach Vorabpartys, für die gezielt junge Frauen ausgesucht worden sein sollen, sollen diese das Konzert neben der Bühne verfolgen dürfen, in der „Row Zero″. Videoaufnahmen mehrerer Konzerte zeigen, wie in „Row Zero″ dann für die Afterparty offenbar noch mal aussortiert wurde: Einige erhielten VIP-Bändchen für die Party danach, andere nicht.

Antrag soll im Stadtrat eingereicht werden

Eben jene „Row Zero“ wollen die Grünen in München für die vier anstehenden Konzerte der Band in der bayerischen Hauptstadt – das erste ist bereits am kommenden Mittwoch – nun verbieten lassen. So berichtet es die Münchner „Abendzeitung“ und beruft sich dabei auf einen Antragsentwurf, der an diesem Montag im Stadtrat eingereicht werden soll. Demnach hätten die Grünen/Rosa Liste dafür noch die ÖDP und die Linke als Mitunterzeichner gewinnen können, nicht aber die SPD.

Der Antrag trägt laut dem Blatt den Titel „Sichere Konzerte für alle“ und fordere das Kreisverwaltungsreferat auf, zu prüfen, ob die „Row Zero“ verboten werden könne. Zudem wollen die Grünen demnach prüfen lassen, ob auf solchen Großkonzerten – Rammstein tritt im Olympiastadion auf – wie beim Oktoberfest sogenannte „Safe Spaces“ eingerichtet werden könnten, an die Frauen in Not sich vor Ort wenden können.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Fuchs: Anschuldigungen ernst nehmen

Die Grüne Fraktionsvorsitzende Mona Fuchs sagte gegenüber der „Abendzeitung“, dass natürlich die Unschuldsvermutung für mutmaßliche Täter gelte, aber die Anschuldigungen der Frauen „gehört und ernst genommen werden“ müssten und die Politik eine Antwort geben müsse bei „Fragen der Sensibilisierung, der Bildung und der Prävention“. Sie sehe auch die Stadt in der Verantwortung, „solche Strukturen aufzubauen und bei Veranstaltungen in städtischen Räumen einzusetzen“.

