Rammstein-Sänger Till Lindemann stürzt in Vilnius von der Bühne

Vilnius. Rammstein ist auf Stadiontour in Europa. Am Montag feierte die international erfolgreiche Band in der litauischen Hauptstadt Vilnius den Auftakt der Konzerttournee 2023. Zum Ende der Show hatte Frontmann Till Lindemann, der in Nordwestmecklenburg und Rostock aufgewachsen ist, einen Unfall. Er stürzte von der Bühne. Ein Video von dem Missgeschick war kurzzeitig online, mehrere Medien berichteten über den Zwischenfall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Video, das vermutlich von einem Konzertbesucher stammte, ist zu sehen, wie sich Lindemann nach dem Konzert von den Fans mehrsprachig verabschiedet, er dreht sich um und will von der Bühne gehen – da passiert es, ein Fehltritt und er fällt von der Bühne. Als die anderen Bandmitglieder den Sturz realisieren, schauen sie gebannt auf Lindemann. Unklar bleibt, ob sich der Sänger bei dem Sturz verletzt hat.

Mehrere Onlineportale berichten, dass Lindemann nach dem Schreckmoment wieder gemeinsam mit der Band auf der Bühne auftauchte. Rammstein selbst hat zu dem Zwischenfall in Vilnius kein offizielles Statement abgegeben. Am 27. Mai tritt die deutsche Band laut Tourkalender in Helsinki auf. Erste Station in Deutschland ist dann am 7. Juni das Olympiastadion in München.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.