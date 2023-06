﻿Rammstein und die Frauen aus der „Row Zero“

„Ich würde mich gerne kurz auf das Sofa setzen und mich ausruhen, aber da ist auf einmal alles voller Menschen. Keine Ahnung, wo die jetzt hergekommen sind. Till hat es irgendwie geschafft, sich fertig umzuziehen. Gerade verteilt er großzügig Sekt und Wodka. Auf dem Sofa sitzen aufgeregt schreiende Frauen.“ So beschreibt Christian Lorenz, genannt Flake, in seiner Autobiografie „Heute hat die Welt Geburtstag“ eine Situation vor einem Rammstein-Konzert. Lorenz ist Keyboarder der Band. Während er im Zimmer nebenan war, füllte sich die Umkleidekabine der Beschreibung im Buch zufolge mit vielen Frauen - und Frontsänger Till Lindemann.

„Die Frauen lachen und kreischen, ohne dass ich einen Grund dafür erkennen kann. Alle versuchen anscheinend erfolgreich in der kurzen Zeit, die ihnen noch bis zum Konzert bleibt, so viel Sekt und Schnaps zu trinken, wie sie können. Till erklärt ihnen, dass sie sich den Wodka in Wasserflaschen umfüllen sollen, weil sie diese mit ins Konzert nehmen können“, schreibt Lorenz weiter.

After-Show-Partys mit Rammstein: Alles harmlos?

Es liest sich wie ein lockeres Rockstarleben. Hier die Musiker, umjubelt, umschwärmt. Dort die jungen Frauen, die ihren Idolen gefallen wollen. Tausende Frauen sollen es über die Jahre gewesen sein, glaubt man den Aussagen der Band, den Aussagen der vielen Frauen, die vor, während und nach den Konzerten von Rammstein auf die Band, oft auch nur auf Sänger Till Lindemann getroffen sein sollen. Auf Instagram teilen derzeit alleine hunderte Fans Berichte und Fotos von den Treffen, den Partys, unter dem Hashtag #IStandWithRammstein. Alles harmlos, unverfänglich. Junge Frauen, Mädchen treffen ihre Stars, feiern mit ihnen, trinken mit ihnen, haben Spaß.

Doch es gibt auch die Frauen, die von anderen Erlebnissen berichten. Die, die diese Partys vor oder nach den Rammstein-Shows nicht für harmlos und unverfänglich hielten. Vergangene Woche behauptete Shelby Lynn, ein irischer Rammstein-Fan, in sozialen Medien, dass sie auf einer solchen Party vor der Show in Vilnius, beim Start der aktuellen Rammstein-Tour am 23. Mai 2023, unter Drogen gesetzt worden sei. Sie habe sich plötzlich mit Lindemann in einem kleinen Raum befunden, schrieb sie. Dort habe der Rammstein-Sänger Sex mit ihr haben wollen, was sie zurückgewiesen habe. In den sozialen Netzwerken postete sie ein Foto von einem blauen Hämatom an ihrem Körper, woher das komme, wisse sie nicht, weil sie ab dem späten Abend keine Erinnerung mehr habe. Direkte Anschuldigungen, dass sich Lindemann an ihr vergriffen habe, machte sie jedoch nicht. Später stellte sie zudem in einem weiteren Beitrag klar: „Till hat mich nicht angefasst.“

Nach der Veröffentlichung meldeten sich zahlreiche weitere Frauen, die von ähnlichen Vorfällen berichten. Zwei werfen Lindemann dabei auch sexuelle Übergriffe vor.

Rammstein meldet sich mit kurzem Statement - und dementiert die Vorfälle in Vilnius

Noch in der Nacht des Vilnius-Konzertes, das bestätigte inzwischen auch die litauische Polizei, habe es einen Notruf gegeben und man sei ins Hotelzimmer von Shelby Lynn gefahren. Da die Irin nach Hause flog, konnte sie keine Anzeige vor Ort machen, doch es gab in dieser Woche eine fünfstündige Befragung per Video. Ein Thema dabei: Drogen waren in einem ersten Test nicht nachweisbar - was je nach Substanz allerdings nicht allzu viel aussagt. Die meisten K.o.-Tropfen sind nur wenige Stunden nachweisbar. Auf Videos von dem Abend, die Shelby Lynn postete, wirkte die junge Frau sehr aufgedreht.

Rammstein ließ einige Tage verstreichen, meldete sich aber schließlich mit einem kurzen Statement bei Twitter: „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat“, heißt es dort. Und weiter: „Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.“ Die Kommentar-Funktion hatte die Band deaktiviert. Seither folgte keine öffentliche Aussage mehr, am Freitag sollte die Europa-Tour von Rammstein im dänischen Odense weitergehen. Am 7., 8., 10. und 11. Juni soll die Band in München spielen. Trotz der Vorwürfe.

Backstage-Partys von Rammstein: Junge Frauen kritisieren Verhalten von Lindemann schon seit Jahren

Gerüchte über Til Lindemann und die Backstage-Partys kursieren schon länger. Seit mindestens sieben Jahren gibt es in verschiedenen Rammstein-Foren im Internet, vornehmlich auf den Plattformen „Reddit“ und „Tumblr“ , Berichte von jungen Frauen, die sich ähnlich lesen, wie die Darstellung von Lynn. Aber es sind eben nur anonyme, unbestätigte Berichte im Netz, die sich kaum nachprüfen lassen.

Am Freitag nun veröffentlichten „Süddeutsche Zeitung“ und „NDR“ eine gemeinsame Recherche zu den Vorwürfen gegen Lindemann. Zu Wort kommen in dem Beitrag zahlreiche, anonymisierte junge Frauen, deren Erzählungen der von Shelby Lynn ähneln - und jenen, die seit Jahren online aufrufbar sind. Der Vorwurf: Mitarbeitende sollen gezielt vor und auf den Konzerten junge Frauen bis Mitte, Ende 20 ausgesucht haben. Teils geben die Frauen an, mit Drogen oder Alkohol gefügig gemacht worden zu sein, teils tranken sie ausgiebig mit. Teils geben sie an, vorab informiert gewesen zu sein, dass Till Lindemann Sex mit ihnen wollte, teils, davon überrascht gewesen zu sein.

„Diese Scheiße muss aufhören“

Auch die Influencerin Kayla Shyx packte nun in ihren Instagram-Storys aus. „Viele der Vorwürfe zu Till Lindemann und den „After-Afterpartys“ kann und werde ich bestätigen. Ich werde euch erzählen, was mir passiert ist und was für eine kranke, systematische Sexualstraftäter-Mafia hinter Rammstein/Till Lindemann steckt. Diese Scheiße muss aufhören. Es sind hunderte Mädchen betroffen“, schrieb sie. Auf Anfrage des RND ließ sie ausrichten, ihre Erlebnisse bald ausführlich teilen zu wollen.

Eine Frage in der Causa Till Lindemann ist: Wie freiwillig war die angebliche Anwesenheit der Frauen? Und vor allem: Wie bewusst konnten sie noch entscheiden, auf der Party sein zu wollen? Wie klar waren sie, wenn sie sich auf Sex mit Lindemann eingelassen haben? Wurden sie gezielt vorab mit Alkohol gefügig gemacht, bekamen gar - von wem auch immer - Substanzen in die Getränke gemischt? Oder tranken sie selbst zu viel, weil sie nun einmal auf einer Party mit ihrem Superstar waren?

Frau nach Party bewusstlos

In vielen Erzählungen hätten die Frauen, zumindest in der Theorie, gehen können. Doch einige Frauen berichten, nach einem Drink weggetreten zu sein, im Laufe des Abends das Bewusstsein verloren zu haben. Gegenüber „SZ“ und „NDR“ berichtete eine Frau, kein Bewusstsein gehabt zu haben und Till Lindemann auf sich liegen gehabt zu haben, als sie wieder wach geworden sei. „Ob er aufhören solle, habe er sie gefragt, als er gemerkt habe, dass sie wach geworden sei. Und sie habe nicht einmal gewusst, womit er aufhören wollte. Er sei dann irgendwann gegangen“, heißt es in dem Artikel.

Eine weitere sei überrumpelt worden von den Avancen des 60-Jährigen, berichtet sie „SZ“ und „NDR“: „Er hat mich mit in die Garderobe genommen, die Tür zugemacht und dann ging es halt los. Ich will nicht sagen, dass das eine Vergewaltigung war, weil ich ja zugestimmt habe, aber ich war jetzt auch nicht offensichtlich glücklich darüber, was da passiert.“ Die Frauen hätten, so berichten es „SZ“ und „NDR“, eidesstaatliche Erklärungen abgegeben.

Row Zero bei Rammstein: Welche Rolle spielt Alena Makeeva?

Im Fokus des Interesses stehen in allen Erzählungen neben Till Lindemann vor allem zwei Personen: Casting-Direktorin Alena Makeeva und DJ Joe Letz. Alena Makeeva bezeichnet sich auf ihrem Instagram-Profil als Casting Director, die mit Till Lindemann auf Tournee sei. Sie bestätigte in mehreren Stories, junge Fans zu Treffen mit Rammstein gebracht und ihnen Zugang zu Pre- und After-Show-Partys verschafft zu haben. Seit vielen Jahren wird ihr Name in Rammstein-Foren genannt, wenn junge Frauen fragen, wie man auf Backstage-Partys kommen könne. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie Bilder mit Till Lindemann und bezeichnet sich als Freundin der Band. Makeeva ist so etwas wie die Brücke zwischen (jungen, weiblichen) Fans und der Band. Eine Anfrage vom RedaktionsNetzwerk Deutschland ließen Makeeva und Rammstein unbeantwortet.

Sowohl gegenüber „SZ“ und „NDR“ als auch in den Online-Foren berichten einige der jungen Frauen, von Makeeva gezielt angeschrieben worden zu sein. Wieder andere berichten, sie seien selbst auf Makeeva zugegangen seien, da in Fankreisen bekannt gewesen sei, dass diese den Zugang zur Band habe und Backstage-Pässe besorgen könne. Die Frauen hätten öffentliche Instagram-Kanäle haben oder Bilder schicken sollen, außerdem seien sie nach ihrem Alter gefragt worden. Auf Twitter, Reddit und anderen sozialen Netzwerken kursieren Dutzende Screenshots, die Chats zwischen Makeeva und den Frauen zeigen sollen, aber nicht verifiziert sind. In einigen dieser Chats, teilweise auf Instagram, teilweise auf WhatsApp, soll sie versichert haben, dass die Treffen harmlos seien. In anderen wiederum soll sie den Frauen direkt mitgeteilt haben, dass es um Sex mit Till Lindemann gehe. Er sei „crazy“, wenn er getrunken habe, heißt es in einem Screenshot, der eine Nachtricht von Makeeva zeigen soll. Viele der Bilder wurden inzwischen wieder gelöscht.

„Till Experience“: Nur die schönsten Frauen bekommen einen VIP-Pass

Vor fünf Monaten fragte ein Fan auf der Rammstein-Reddit-Seite, was es mit den After-Show-Partys auf sich habe. Eine Rammstein-Informations-Seite, RammWiki, antwortete: „Es wird auch eine spezielle Till-Erfahrung geben. Du musst ein schönes Mädchen sein, um eine Chance zu haben, dafür ausgewählt zu werden.“ Wer Interesse habe, solle Makeeva auf Instagram kontaktieren, mit einem öffentlichen Profil, „damit sie dein Foto sehen kann. Und wenn sie denkt, dass du passt, wird sie dich kontaktieren.“ Die Frauen bekämen eine Freikarte und könnten beim Konzert in „Row Zero″ - der Reihe null - stehen. „Vor der Show treffen sich ein paar eingeladene Mädchen mit Till, und er unterhält sich mit allen und versucht, eine gute Zeit zu haben. Nach der Show bist du zu seiner eigenen Party eingeladen.“

Während Makeevas Name vor allem im Zusammenhang damit fällt, weiblichen Fans vorab Zugang zur Band zu verschaffen, soll es auf den Konzerten selbst vor allem Joe Letz sein, der sich um die jungen Frauen kümmert. Nach den Vorabpartys sollen sie die Rammstein-Konzerte neben der Bühne verfolgen dürfen, in der „Row Zero″. Videoaufnahmen mehrere Konzerte zeigen, wie in „Row Zero″ offenbar aussortiert wurde: Einige erhielten VIP-Bändchen für die Party danach, andere nicht. Marie N. aus dem dänischen Padborg erzählte dem RND, dass sie auf mehreren Rammstein-Konzerten, auch bei besagtem in Vilnius, in der ersten Reihe stand. Die 65-Jährige habe beobachtet, wie Joe Letz als „Head of Groupies“ bezeichnet worden sei und immer wieder auch sehr junge Mädchen ausgesucht habe: In Klagenfurt im vergangenen Jahr, in Berlin vor einigen Jahren - und nun in Vilnius. „Die Hübschesten bekommen einen Pass, um hinter die Bühne zu gehen“, sagt sie.

Pornos mit Till Lindemann: Er würgt, schlägt, demütigt junge Frauen beim Sex

In Vilnius habe sie wahrgenommen, wie respektlos Joe Letz mit den Frauen umgegangen sei: „Er hat sie angeschrien, rumgeschubst und wirkte insgesamt sehr wütend.“ Obwohl sie seit 2004 Rammstein-Fan ist und Tickets für vier weitere Konzerte in Odense und Berlin habe, werde sie sich keine Show mehr anschauen, sagt Marie N.. „Ich bin einfach tief enttäuscht von der Band.“ In den vergangenen Jahren habe sie sich nicht so viel dabei gedacht, doch nun, nach ihren Erlebnissen in Vilnius und den Berichten mehrerer Frauen, sei sie auch über sich selbst erschrocken. „Wie naiv ich doch war“, sagt sie.

Dass Lindemann mit seinem Image als sexhungrigem Mann spielt, ist bekannt. „Till machte sich einen Spaß daraus, die jungen Mädchen mit unflätigen Bemerkungen zu erschrecken“, heißt es im Buch von Bandkollege Lorenz. Auf seiner Solo-Tour schockierte Lindemann einst, indem er ein Video einspielen ließ, das ihn und eine junge Frau beim Oralverkehr zeigte. Es gibt mehrere Pornofilme online, etwa zum Song „Till The End“, in dem er Sexorgien feiert und beim Sex Frauen würgt, schlägt, gar den Kopf einer Frau gegen die Wand haut. Er hat Gedichte und Songs mit Vergewaltigungsfantasien veröffentlicht.

Verlag Kiepenhauer & Witsch kündigt Zusammenarbeit mit Till Lindemann

Bis zu den neuerlichen Vorwürfen verteidigte ihn sein Verlag, es gebe einen Unterschied zwischen dem Lyrischen Ich und der realen Person Lindemann. Am Freitag gab Kiepenheuer & Witsch die Trennung bekannt: „Im Zuge der aktuellen Berichterstattung haben wir Kenntnis erlangt von einem Porno-Video, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert und in dem das 2013 im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienene Buch „In stillen Nächten“ eine Rolle spielt“, heißt es in der Pressemitteilung. „Durch die Frauen demütigenden Handlungen Till Lindemanns im besagten Porno und die gezielte Verwendung unseres Buches im pornographischen Kontext wird die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem „lyrischem Ich“ und dem Autor/Künstler aber vom Autor selbst verhöhnt. Aus unserer Sicht überschreitet Till Lindemann für uns unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen.“