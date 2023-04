Strafverfahren für Rapper Desiigner wegen unsittlicher Entblößung

Weil er sich an Bord einer Passagiermaschine selbst befriedigt hat, muss sich US-Rapper Desiigner vor Gericht verantworten. Der Vorfall hatte sich in der vergangenen Woche während eines Fluges von Tokio nach Minneapolis ereignet.

Minneapolis. Der US-Rapper Desiigner hat sich an Bord einer Passagiermaschine selbst befriedigt und nun ein Strafverfahren am Hals. Dem Musiker mit dem bürgerlichen Namen Sidney Royel Selby III. werde unsittliche Entblößung zur Last gelegt, hieß es in am Montag veröffentlichten Gerichtsakten. Demnach sah eine Flugbegleiterin, wie er in der vergangenen Woche etwa 60 bis 90 Minuten nach Start der Delta-Air-Maschine von Tokio nach Minneapolis seinen Intimbereich freilegte. Er habe sich dann zugedeckt, doch hätten ihn zwei Flugbegleiterinnen fünf Minuten später beim Masturbieren erwischt.

Rapper postet Statement in den sozialen Medien

Nach einem entschiedenen „Nein“ habe Desiigner sich wieder gefügt. Die Chefstewardess kam zu seinem Sitzplatz in der ersten Klasse und warnte ihn, dass er verhaftet werden würde, hieß es der Strafanzeige. Doch nur kurze Zeit später sah eine Flugbegleiterin, dass er sich ein drittes Mal entblößt hatte. Der Rapper wurde dann in den hinteren Teil der Maschine gebracht, wo zwei Mitreisende einwilligten, ihn im Auge zu behalten.

Seinem Leibwächter sagte er dort, er wisse, dass er „nervt“ und „Mist gebaut“ habe. Es tue ihm leid. Auch bei der Crew entschuldigte sich Desiigner am Ende des Fluges und wurde verhaftet. Vor FBI-Agenten sagte er später aus, er sei in Japan sexuell kaum auf seine Kosten gekommen. Im Flieger habe er eine Flugbegleiterin attraktiv gefunden und sich daher entblößt.

Etliche Tage vor Bekanntgabe des Strafverfahrens schrieb Desiigner, dass er sich über das schäme, was an Bord vorgefallen sei. Er habe sich in eine Einrichtung begeben, um Hilfe zu bekommen. Sämtliche Konzerte habe er abgesagt. „Psychische Gesundheit ist echt, Leute“, schrieb der Rapper, der mit der Single „Panda“ weltweit bekannt wurde.

Dem Musiker drohen für die Ordnungswidrigkeit bis zu 90 Tage Haft und ein Bußgeld von 500 Dollar.

