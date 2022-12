Sido rät seinem jüngeren Ich: „Lass das mit den Drogen“

Einsatz für Obdachlose: Frank Zander mit zweitem Verdienstkreuz geehrt

Seit Jahren unterstützt Frank Zander Obdachlose in Not. Dafür erhält der Berliner Entertainer nun sein zweites Verdienstkreuz. Bei der Ehrung im Schloss Bellevue erzählt er, was ihn manchmal bei seinem Engagement so richtig umhaut.