Familie meldet Rapper Theophilus London als vermisst: „Wo immer du bist, sende uns ein Signal“

Mit einer Vermisstenanzeige wird der Rapper Theophilus London von seiner Familie gesucht. Das letzte Mal gesehen wurde er offenbar im Oktober. Der Vater wendet sich mit emotionalen Worten an seinen vermissten Sohn.

Rapper Theophilus London während eines Konzertes 2012 in Leipzig. (Archivbild)

Los Angeles. Die Familie von Rapper Theophilus London hat den 35-Jährigen als vermisst gemeldet. Eine entsprechende Vermisstenanzeige wurde in dieser Woche bei der Polizei in Los Angeles aufgegeben, wie aus einer Mitteilung des Musiklabels Secretly vom Mittwoch (Ortszeit) hervorging.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darin bitten die Angehörigen des Musikers die Öffentlichkeit um Hilfe. Laut „Spiegel“, der sich ebenfalls auf die Anzeige beruft, wurde der Musiker letztmalig am 15. Oktober gegen Mittag im L.A.-Viertel Skid Row gesehen. Sein Label Secretly Group teilte demnach außerdem mit, das letzte Mal, dass jemand mit dem Rapper gesprochen habe, sei im vergangenen Juli gewesen. Auch der letzte Instagram-Beitrag des Rappers stammt aus dem Juli. In den vergangenen Wochen habe die Familie versucht, ihn ausfindig zu machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Polizeisprecherin Annie Moran bestätigte am Mittwoch das Vorliegen der Vermisstenanzeige, wenngleich der Rapper zunächst noch nicht in der Online-Datenbank der Polizei in L.A. über vermisste Personen auftauchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vater des Rappers: „Wo immer du bist, sende uns ein Signal“

„Theo, dein Vater liebt dich, Sohn“, erklärte Londons Vater, Lary Moses London. „Wir vermissen dich. Und alle deine Freunde und Verwandten suchen nach dir. Wo immer du bist, sende uns ein Signal.“ London wurde in Trinidad und Tobago geboren und wuchs im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf.

RND/AP/hsc