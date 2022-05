Hollywoodstar Ray Liotta (67) ist gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Schauspielers dem Magazin „The Hollywood Reporter“. Zuvor hatte das Branchenportal Deadline über den Tod Liottas, der unter anderem mit Rollen in „Goodfellas“ und „Field of Dreams“ zum Star wurde, berichtet.

Liottas Sprecherin sagte, der Schauspieler sei im Schlaf gestorben. Er hielt sich zum Zeitpunkt seines Todes in der Dominikanischen Republik auf, wo er einen Film mit dem Titel „Dangerous Waters“ drehte.

Seit Ende der 1970er-Jahre war Liotta in verschiedenen kleineren TV- und Filmrollen zu sehen, seinen endgültigen Durchbruch in Hollywood feierte er 1989 in dem Baseballfilm „Feld der Träume“. Nur ein Jahr später war er in der ikonischen Rolle des Henry Hill in Martin Scorseses Mafiadrama „Goodfellas“ zu sehen. Zuletzt spielte der Schauspieler im Film „The Many Saints of Newark“, der die Vorgeschichte der HBO-Erfolgsserie „The Sopranos“ erzählt, und dem oscarprämierten Netflix-Drama „Marriage Story“ mit.

