Wenn Hollywoodstars spät Eltern werden

Die Liste ist lang, das Thema auf Websites unterschiedlicher Medien beliebt: Wer sind Hollywoods älteste Mütter und Väter? Kaum ist diese Frage eingetippt, erscheinen in der Ergebnisliste der Suchmaschine zahlreiche Artikel über „A-list dads over 60: The oldest celebrity fathers“, „Celebrities Who Became First-Time Dads After 50″ oder „21 Celebrity Mums Who Had Children After 40″.

Schnell wird klar, dass Mütter deutlich früher Teil der Kategorie „alte Eltern“ sind als Väter. Das hat möglicherweise etwas mit den biologischen Gegebenheiten zu tun. Oft ist es für Frauen über 40 nicht mehr so leicht, schwanger zu werden. Und eine sogenannte „Risikoschwangerschaft“ besteht sogar schon bei Gebärenden ab 35 Jahren. Dennoch zeigt die Statistik: In Deutschland und anderen europäischen Ländern steigt das Geburtsalter Erstgebärender stetig an. Im Jahr 2021 waren Mütter in Deutschland bei der Geburt ihres ersten Kindes im Durchschnitt 30,5 Jahre alt. Betrachtet man alle Länder der EU, lag dieser Wert bei 29,7 Jahren. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Datenbank Eurostat.

Janet Jackson wird Mutter mit 50

Deutlich älter als Anfang 30 war Sängerin Janet Jackson bei der Geburt ihres ersten Kindes. Mit 50 Jahren brachte sie 2017 ihren Sohn zur Welt. Noch bevor die Schwangerschaft offiziell bestätigt wurde, gab es 2016 bereits Gerüchte um möglichen Nachwuchs bei ihr und Ehemann Wissam Al Mana. Auslöser dafür war die Verschiebung ihrer Tour.

Mutterglück durch Adoption

Schauspielerin Hillary Swank (48, „P.S. Ich liebe Dich“) wurde im Frühjahr 2023 zum ersten Mal Mutter – und zwar gleich zweifach. Im April gab sie die Geburt ihrer Zwillinge auf Instagram bekannt. Ihre Schauspielkollegin Sandra Bullock wurde ebenfalls vergleichsweise spät Mutter. Im Jahr 2010 adoptierte die damals 45-Jährige ihren Sohn Louis. Fünf Jahre später adoptierte sie die zweijährige Laila. Sandra Bullock spricht in Interviews offen über ihre späte Mutterschaft und kritisiert den gesellschaftlichen Druck, den sie all die Jahre gespürt habe. Im letzten Jahr verkündete die Schauspielerin, beruflich vorerst etwas kürzertreten zu wollen, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können.

Paris Hilton (41) spricht offen über Leihmutterschaft

Im Januar 2023 erfüllte sich für Model Paris Hilton mit 41 Jahren ein lang gehegter Wunsch: Sie und ihr Mann Carter Reum sind Eltern geworden. Für viele überraschend verkündete Hilton die Nachricht auf Instagram. Eine Leihmutter brachte den Sohn des Paares Anfang des Jahres auf die Welt. Obwohl sie die Schwangerschaft privat hielt, sprach Hilton zuvor offen über ihre Behandlungen zur künstlichen Befruchtung, die In-vitro-Fertilisation (IVF). Dabei werden nach einer Hormonbehandlung Eizellen entnommen, die später mit Samenzellen im Labor befruchtet und anschließend in die Gebärmutter übertragen werden.

Cameron Diaz (50) hielt Schwangerschaft vor der Öffentlichkeit geheim

Eine Überraschung für viele Fans war es, als Schauspielerin Cameron Diaz (50) Anfang 2020 die Geburt ihrer Tochter Raddix bekannt gab. Gemeinsam mit Ehemann Benji Madden verkündete sie die frohe Nachricht damals auf Social Media. Viele Infos gibt es auch drei Jahre später nicht. Das Paar hält seine Tochter aus der Öffentlichkeit. Ebenso halten die beiden Infos rund um die Schwangerschaft weiterhin privat.

Die „bittersüße Realität der Chronologie“ für ältere Mütter

Auch Schauspielerin Laura Linney („Ozark“) entschied sich dafür, ihre Schwangerschaft abseits der Öffentlichkeit zu erleben. Im Jahr 2014 wurde die damals 49-Jährige zum ersten Mal Mutter. In den vergangenen Jahren hat sie immer wieder offen über ihre späte Schwangerschaft und ihre Rolle als Mutter gesprochen. Gegenüber der britischen Tageszeitung „The Guardian“ sagte sie im Jahr 2017, dass es aus ihrer Sicht keine Nachteile gebe, spät Mutter zu werden, bis auf einen: Das sei die „bittersüße Realität der Chronologie.“ Sie wisse, dass es unwahrscheinlich ist, noch am Leben zu sein, wenn ihr Sohn 40 oder 50 Jahre alt ist. Doch sie gebe sich alle Mühe, ihren Sohn darauf gut vorzubereiten.

Letztes Jahr erhielt Schauspielerin Laura Linney einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. © Quelle: Getty Images

Im Jahr 2018 geriet Brigitte Nielsen in die Schlagzeilen, als sie ihre fünfte Schwangerschaft auf Instagram verkündete. Zu dem Zeitpunkt war sie 54 Jahre alt. Unter dem Post sammelten sich nicht nur Glückwünsche. Viele Nutzerinnen und Nutzer kritisierten Nielsen dafür, so spät noch mal schwanger zu sein. Dabei machte sie schon vorher aus ihrem Kinderwunsch kein Geheimnis, sprach in Interviews aber auch offen über ihre Probleme, schwanger zu werden. Neben der mittlerweile vierjährigen Frida hat Brigitte Nielsen noch vier erwachsene Kinder. Kritik hagelt es dabei nicht nur für ältere Mütter. In sozialen Medien erntet Robert De Niro unter vielen Posts zu seiner erneuten Vaterschaft Spott aufgrund seines Alters.

Die Liste der prominenten Mütter über 40 Jahre ist lang. Die Anzahl prominenter Väter über 50 ebenso, auch in Deutschland. Zu ihnen zählen beispielsweise der Schauspieler Heinz Hoenig (71), der vergangenes Jahr zum vierten Mal Vater wurde. Sänger Peter Maffay (73) wurde im Jahr 2018 noch mal Vater einer Tochter.

Auch abseits des augenscheinlichen Glamours entscheiden sich immer mehr Frauen dazu, später Mutter zu werden. Andere fällen die bewusste Entscheidung, keine Kinder zu bekommen. Experten raten dazu, sich realistisch mit den eigenen Möglichkeiten der Reproduktion auseinanderzusetzen, wenn es darum geht, selbst schwanger werden zu wollen.