Fußballstar Lewandowski spricht erstmals über Fehlgeburt: „Eine schlimme Situation“

Fußballspieler Robert Lewandowski hat in einem Interview über eine Fehlgeburt seiner Frau Anna vor fast sieben Jahren gesprochen. Gegenüber der „Sport Bild“ erzählte der 34‑Jährige, wie schwierig es war, sich auf das EM‑Turnier in Frankreich zu konzentrieren. Lewandowski äußerte sich auch über den Tod seines Vaters.

Robert Lewandowski mit seiner Anna Lewandowska bei der Premiere der Lewandowski-Doku in Warschau.

Fußballspieler Robert Lewandowski hat sich erstmals zu einem privaten Schicksals­schlag geäußert. In einem Interview mit der „Sport Bild“ erklärte der Barça-Stürmer, dass seine Frau Anna im Jahr 2016 eine Fehlgeburt erlitten hatte. Dies sei „für uns als Familie“ eine schlimme Situation gewesen, so der 34‑Jährige und erklärte, direkt danach mit Polen die Europameisterschaft in Frankreich gespielt zu haben, bei der man das Viertelfinale erreichte. Die Zeit kurz davor sei sehr schwer gewesen, „ich musste mich irgendwie auf Fußball fokussieren, hatte aber immer ein viel wichtigeres Thema im Kopf.“

Robert Lewandowski im Trikot des FC Barcelona mit dem damaligen Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann, beim Champions-League-Gruppenspiel im September 2022 © Quelle: IMAGO/HMB-Media

„Auf dem Platz den Schalter finden“

Die Zuschauer hätten keine Ahnung gehabt, „sie haben nur erwartet, dass ich treffe und einfach Robert bin“. Lewandowski berichtete, dass er nicht habe vergessen können, was „uns als Familie“ passiert sei, und betonte, dass das für ihn eine große Herausforderung gewesen sei: „Wie lerne ich, mit schlimmen privaten Situationen umzugehen und auf dem Platz dennoch den Schalter zu finden, um dann als Spieler voll da zu sein?“ Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft ist Vater von zwei Töchtern, Klara und Laura, die im Jahr 2017 und 2020 zur Welt kamen.

Anlässlich einer Dokumentation über das Leben Lewandowskis, die seit vergangener Woche bei Amazon Polen zu sehen ist, äußerte sich der Topstürmer auch über den Tod seines Vaters Krzysztof, der 2004 an Krebs verstarb. Er sei 16 Jahre alt und noch ein Junge gewesen, „als ich meinen Vater verloren habe“. Als Fußballer und als Mensch „musste ich den ganzen Weg ohne ihn gehen“.

Lewandowski-Doku bald auch in Deutschland zu sehen

Lewandowski erklärte, dass ihm die Gespräche, „die es nur zwischen Vater und Sohn gibt“, gefehlt hätten: „Das habe ich vermisst. Jeder Junge braucht einen älteren Mann neben sich im Leben“. Es gebe eben Themen, die man nicht mit der Mutter bespreche, so der 34‑Jährige. Er denke oft an seinen Vater, erzählt der ehemalige Spieler des FC Bayern und fügte hinzu, dass er sich vor den Spielen immer vorstelle, „dass er den besten Sitzplatz im Stadion hat und mir zusieht“. Die Doku über den polnischen Fußballstar soll Ende Mai auch in Deutschland erscheinen.

Im Sommer 2022 war Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zum FC Barcelona gewechselt. Die Ablösesumme belief sich auf 45 Millionen Euro. Bei den Katalanen schoss der Stürmer bislang in 23 Ligaspielen 17 Tore.

RND/sz