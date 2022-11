„Killing Me Softly With His Song“-Sängerin Roberta Flack hat ALS

Roberta Flack (85) macht einen schweren Schicksalsschlag öffentlich. Die „Killing Me Softly With His Song“-Sängerin ist an der unheilbaren Nervenerkrankung ALS erkrankt.

New York. Die mit dem Lied „Killing Me Softly With His Song“ weltweit berühmt gewordene US-Sängerin Roberta Flack (85) kann wegen einer ALS-Erkrankung nicht mehr singen. ALS ist eine fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Das Nervensystem der Sängerin sei an diesem bislang nicht heilbaren degenerativen Leiden erkrankt, sagte eine Sprecherin der Sängerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in New York und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Die 1937 geborene Flack war vor allem in den 1970er Jahren mit Hits wie „The First Time Ever I Saw Your Face“ und „Killing Me Softly With His Song“ weltberühmt geworden.

Noch in dieser Woche soll eine Dokumentation über Flack mit dem Titel „Roberta“ bei einem Dokumentarfilm-Festival in New York Premiere feiern.

