Trauung in Tirol

Seit 2008 ist Ronja Forcher in der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ zu sehen, dort spielt sie die Tochter von Alpenarzt Martin Gruber (Hans Sigl). Bei Instagram macht die Schauspielerin (26) jetzt eine schöne Nachricht öffentlich: Forcher hat ihren langjährigen Freund Felix Briegel (25) geheiratet.

„Es war der wohl schönste und liebevollste Tag unseres Lebens, und wir können es immer noch nicht wirklich glauben“, schreibt sie zu einem Foto, das sie im weißen Brautkleid und ihn im schicken Anzug zeigt. Die Hochzeit fand demnach am Samstag im „kleinsten Kreis“ in der gemeinsamen Heimat Tirol statt.

Ihrem Ehemann macht Ronja Forcher in dem Post eine rührende Liebeserklärung: „Weil du mit mir ins Ungewisse springst, und dabei noch Anlauf nimmst. Weil sich mit Dir jeder Tag leicht anfühlt. Weil Du mein Zuhause bist, egal wo wir sind. Weil in Deinen Armen die Welt still wird und ich immer sicher bin. Deshalb und wegen tausend weiteren Gründen liebe ich es, Deine Frau zu sein!“, schreibt die 26-Jährige.

Laut „Bild“-Zeitung lernten sich Forcher und Briegel vor fünfeinhalb Jahren kennen, als sie gemeinsam für ein Theaterstück auf der Bühne standen. Inzwischen leben beide in Berlin.

