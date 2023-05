﻿Nach Vorwürfen gegen Til Schweiger: Kippt Rostocker Unternehmen nun Pläne für Barefoot-Hotel?

Rostock. Vom Leinwandliebling zum angeblichen Despoten am Filmset: Die Vorwürfe gegen Schauspieler und Regisseur Til Schweiger haben die Filmbranche nachhaltig erschüttert. Wie das Magazin „Spiegel“ berichtet, soll Schweiger 2022 bei den Dreharbeiten von „Manta Manta 2“ mehrfach stark alkoholisiert am Set erschienen sein und Mitarbeiter beschimpft und schikaniert haben. Einen Mitarbeiter der Produktionsfirma Constantin Film soll der Schauspieler bei einem Handgemenge zudem geschlagen haben. Dies wurde inzwischen von Martin Moszkowicz, Chef der Produktionsfirma Constantin, bestätigt.

Arcona-Marketingchefin: „Til ist ein herzlicher Mensch“

Ob sich die Vorwürfe negativ auf seine Barefoot-Hotels auswirken, bleibt abzuwarten. Christiane Winter-Thumann, Marketingchefin der Hotelgruppe Arcona Hotels & Resorts, die das Barefoot-Hotel auf Mallorca betreibt, wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern. „Alles, was Til persönlich betrifft, bleibt auch bei ihm“, so Winter-Thumann. Durch das gemeinsame Hotelprojekt habe die Marketingchefin den Schauspieler auch persönlich kennengelernt. „Til ist ein sehr herzlicher, warmer und netter Mensch, sehr auf Familie bedacht. Anders kann ich es nicht sagen und habe es auch nie anders empfunden“, so Winter-Thumann.

2018 hatte die in Rostock ansässige Hotelgruppe mit Schweiger einen langfristigen Vertrag für die weltweite Entwicklung der Barefoot-Hotels unterschrieben. Neben dem Hotel auf Mallorca sollen künftig weitere Barefoot-Hotels entstehen – unter anderem am Tegernsee in Bayern. Dort laufe aktuell die Planung, bestätigte Winter-Thumann. Im Netz wird unter anderem damit geworben, dass die Barefoot-Hotels „so authentisch und herzlich wie Til Schweiger selbst“ seien. Benannt sind die Häuser nach Schweigers Filmproduktionsgesellschaft Barefoot Films mit Sitz in Berlin.

Milan Peschel: „Ich wusste, dass seine Filme gut laufen“

Die Produktionsfirma zeichnet unter anderem für Filme wie „Klassentreffen 1.0“ (2018) oder „Die Hochzeit“ (2020) verantwortlich – Produktionen, in denen auch Schauspieler Milan Peschel an Schweigers Seite zu sehen war. Peschel war im vorigen Juni an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater zu Gast und sprach dort in der Reihe „HMT-Fokus Film“ mit Regisseur Andreas Dresen über die Dreharbeiten mit Schweiger.

Schauspieler Milan Peschel (l.) mit Til Schweiger (M.) und Samuel Finzi in dem Film „Klassentreffen 1.0“. © Quelle: Warner

„Ich mag nicht alles, was bei Til im Drehbuch steht“, sagte Peschel damals. Vor allem auf den Fäkalhumor könne er gut verzichten. „Aber ich wollte mit ihm drehen und wusste, dass seine Filme im Kino gut laufen. Und ich wollte gesehen werden“, gibt Peschel zu. Am Set sei Schweiger ein Getriebener. „Til ist ein besessener Filmemacher, der schon in den Pausen anfängt, den Film zu schneiden. Das finde ich toll“, sagte Peschel damals.

Im „Spiegel“ wurden nun Vorwürfe gegen Schweiger laut, nach denen dieser unter Alkoholeinfluss nicht nur Mitarbeitern gegenüber ausfällig werde, sondern auch weniger schlafe, „stattdessen schneide er in seinem Trailer – von Mitarbeitern und ihm selbst ‚Todesstern‘ genannt – seine Filme oder schreibe das Drehbuch um. Bei ‚Manta Manta 2‘ sei Schweiger oft am Morgen mit neuen Szenen ans Set gekommen, die die Crew zusätzlich habe filmen sollen, obwohl das Tagespensum sowieso schon eng gewesen sei“, heißt es im „Spiegel“. Dabei habe Schweiger laut „Spiegel“ die Drehzeiten überschritten, was die Sicherheit am Set gefährdet habe.

Zu den Zuständen an deutschen Filmsets möchten sich weder Regisseur Andreas Dresen noch Schauspieler Milan Peschel auf „OZ“-Anfrage äußern. Das gilt für viele in der Branche.

Eine der wenigen, die öffentlich Stellung beziehen, ist Schauspielerin Nora Tschirner. Schweigers Filmpartnerin in „Keinohrhasen“ (2007) und „Zweiohrküken“ (2009) hatte nach den Vorwürfen gegen Schweiger öffentlich die Zustände an deutschen Filmsets angeprangert. „Ich hab’ da keinen Bock mehr drauf“, sagte sie in einem Instagram-Video. Es sei „für jeden in der Branche seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen“.

Marco Voss: „Bisher keine negativen Erfahrungen am Set“

Dass es dennoch viele positive Beispiele von Filmdrehs gibt, weiß Marco Voss von der Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern, die aktuell rund 40 Produktionen im Land unterstützt. „Man merkt beim Setbesuch, dass an den meisten Sets ein gutes, partnerschaftliches und professionelles Verhältnis herrscht und mit Engagement und Freude gearbeitet wird“, sagt Voß. Grundsätzlich unterlägen alle Filmproduktionen in Deutschland den Regeln des Filmfördergesetzes.

„Wir schauen uns bei geförderten Produktionen Verträge, Arbeitszeiten und Drehpläne an und hinterfragen Auffälligkeiten“, erklärt Voss. „Bisher haben wir zum Glück keine negativen Erfahrungen gemacht.“ Dennoch begrüße die Filmförderung die schnellen Reaktionen der Filmverbände und Organisationen gegen jeglichen Machtmissbrauch, so Voss. Durch die Vorwürfe sei die Branche nun zusätzlich sensibilisiert worden.

Der Artikel erschien zuerst in der „Ostsee-Zeitung“.