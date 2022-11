Sängerin Billie Eilish mit Freund auf Rotem Teppich

Lichterfest in Kaltenkirchen: Endlich wieder Laterne laufen

Für viele der teilnehmenden Kinder war es, dank der beiden Corona-Jahre, der erste große Laternenumzug ihres Lebens, der sich am Sonntagabend durch Kaltenkirchen bewegte. Am Ziel, dem Ohland-Park, gab es zum Abschluss Musik und Feuerwerk – und an einen guten Zweck wurde auch gedacht.