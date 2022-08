Chautauqua. Der Autor Salman Rushdie (75) ist bei einer Veranstaltung im US-Staat New York auf der Bühne niedergestochen worden. Wegen seines Werks „Die satanischen Verse“ war er vom Iran einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte.

Rushdie wollte in Chautauqua gerade einen Vortrag beginnen, als er angegriffen wurde. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP sah, wie ein Mann die Bühne stürmte und auf Rushdie einstach. Der Autor wurde zu Boden gedrückt oder stürzte zu Boden, der Angreifer wurde festgenommen. Der Schriftsteller wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wird der Schriftsteller aktuell operiert.

Rushdie wurde laut Polizeiangaben am Hals verletzt

Nach Angaben der New York State Police wurde Rushdie mit einem Messer attackiert. „Am 12. August 2022 gegen 11 Uhr rannte ein männlicher Verdächtiger auf die Bühne und griff Rushdie und einen Interviewer an“, heißt es in einer Mitteilung. Der Angreifer wurde identifiziert: Er heiße Hadi Matar und sei 24 Jahre alt, erklärte die Polizei in einem Pressestatement am Freitagabend.

Der Mann soll allein gehandelt haben, ein Motiv gebe es bisher noch nicht. „An diesem Punkt gehen wir davon aus, dass er allein war, aber wir versuchen sicherzustellen, dass dies der Fall war“, sagte Polizeisprecher James O‘Callaghan. Der Polizei zufolge habe der Angreifer Rushdie mehrere Stichverletzungen an Hals und Unterleib zugefügt. Der Mann soll die Veranstaltung regulär mit einer Eintrittskarte besucht haben.

Der Autor Salman Rushdie kommt zu einer Signierstunde in London (Archivbild). © Quelle: Grant Pollard/Invision/AP/dpa

Die „New York Times“ zitierte eine Zeugin: „Es gab nur einen Angreifer“. Und weiter: „Er war schwarz gekleidet. Er hatte ein loses schwarzes Kleidungsstück an. Er rannte blitzschnell auf ihn zu.“ Polizei und medizinische Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Ort Chautauqua gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Ein online gepostetes Video zeigt Teilnehmer, die unmittelbar nach dem Vorfall auf die Bühne stürmen.

Laut Polizeiangaben sei bei dem Angriff auch ein Interviewer verletzt worden. Er habe leichte Verletzungen am Kopf erlitten, teilte die New York State Police mit, ohne einen Namen zu nennen. An der Veranstaltung mit Rushdie sollte auch Henry Reese teilnehmen. Reese gehört zu den Gründern der gemeinnützigen Organisation City of Asylum, die Schriftstellern im Exil Schutz und Herberge bietet.

Ajatollah Chomeini erließ 1989 Fatwa gegen Rushdie

Rushdies Buch „Die Satanischen Verse“ sind im Iran seit 1988 verboten. Das Werk gilt vielen Muslimen als blasphemisch. 1989 erließ der verstorbene Oberste Geistliche im Iran, Ajatollah Ruhollah Chomeini, die Fatwa. In dem Land wurden mehr als drei Millionen Dollar Belohnung für die Tötung Rushdies ausgesetzt. Die iranische Regierung hat sich allerdings seit Langem von Chomeinis Fatwa distanziert.

Das islamische Rechtsgutachten des Ajatollahs rief damals nicht nur zur Tötung Rushdies auf, sondern auch all derer, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet.

In diesem Videostandbild wird der Autor Salman Rushdie auf einer Trage zu einem Hubschrauber gebracht, der ihn in ein Krankenhaus transportiert, nachdem er während eines Vortrags in der Chautauqua Institution angegriffen wurde. © Quelle: Uncredited/Anonymous/AP/dpa

Rushdie hat die Drohung 2012 abgetan und erklärt, es gebe keine Hinweise darauf, dass Menschen an der Belohnung interessiert sein könnten. Auch nach Angaben seines Verlags aus dem vergangenen Jahr hätte die Fatwa des Ajatollahs für Rushdie inzwischen längst keine Bedeutung mehr. Er sei nicht mehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und brauche auch keine Bodyguards mehr. Die Jahre des Versteckens gingen jedoch nicht spurlos an ihm vorüber. Er verarbeitete diese Zeit in der nach seinem Aliasnamen benannten Autobiografie „Joseph Anton“ aus dem Jahr 2012. Der Name war das Pseudonym, das der Autor nutzte, während er neun Jahre im Verborgenen lebte. Er stand unter einem Schutzprogramm der britischen Regierung und wurde rund um die Uhr bewacht.

Für Rushdie waren Morddrohungen „alltäglich“ geworden

Nur wenige Tage vor dem Attentat hatte der weltbekannte Autor dem Magazin „Stern“ gesagt, dass er sich in den USA sicher fühle. „Das ist lange her“, sagte Rushdie im Interview mit Korrespondent Raphael Geiger Ende Juli auf die Frage, ob er noch immer um sein Leben bange.

„Für einige Jahre war es ernst“, sagte Rushdie dem „Stern“ weiter. „Aber seit ich in Amerika lebe, hatte ich keine Probleme mehr.“ Der Autor habe dabei aber auch vor dem politischen Klima und möglicher Gewalt in den USA gewarnt: Das Schlimme sei, „dass Morddrohungen alltäglich geworden sind.“

Rushdie setzte sich seit Langem für freie Meinungsäußerung ein

Geboren wurde Rushdie im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay). Er studierte später Geschichte am King‘s College in Cambridge. Rushdies zweiter Roman „Midnight‘s Children“ („Mitternachtskinder“) gewann 1981 den Booker Prize. Mit dem Werk gelangte der Schriftsteller, dessen Stil als magischer Realismus bezeichnet wird, zu Weltruhm.

Insgesamt veröffentlichte Rushdie mehr als zwei Dutzend Romane, Sachbücher und andere Schriften. Rushdies Stil wird als Magischer Realismus bezeichnet, in dem sich realistische mit fantastischen Ereignissen verweben. Dennoch sieht er sich unbedingt der Wahrheit verpflichtet. Diese sieht er zunehmend in Gefahr, was auch im Zentrum seiner jüngsten Veröffentlichung von Essays steht, die in Deutschland unter dem Titel „Sprachen der Wahrheit“ herauskamen. Der seit vielen Jahren in New York lebende Schriftsteller stemmt sich darin gegen Trumpisten und Corona-Leugner. „Die Wahrheit ist ein Kampf, das ist keine Frage. Und vielleicht noch nie so sehr wie jetzt“, sagte er in einem Interview des US-Senders PBS im vergangenen Jahr.

Rushdie setzte sich seit langem für freie Meinungsäußerung ein und kritisierte offen religiösen Extremismus. Er ist ein früherer Präsident des Schriftstellerverbandes PEN America. Dessen CEO, Suzanne Nossel, äußerte sich entsetzt. Rushdie sei seit Jahrzehnten wegen seiner Worte zur Zielscheibe geworden, aber er sei nicht zurückgewichen, erklärte sie.

Die Chautauqua-Institution, an der Rushdie die Rede halten wollte, liegt etwa 90 Kilometer südwestlich von Buffalo in einer ländlichen Gegend des Staats New York. Die Einrichtung ist bekannt für ihre sommerlichen Vortragsreihen. Rushdie hat dort bereits in der Vergangenheit gesprochen.

„Dieser Angriff ist schockierend und entsetzlich“

Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul hat den Angriff auf den Autoren als „schreckliches Ereignis“ bezeichnet. „Unsere Gedanken sind nach diesem schrecklichen Ereignis bei Salman und seinen Lieben. Ich habe die Staatspolizei angewiesen, bei den Ermittlungen weiter zu helfen, wenn dies erforderlich ist“, schrieb Hochul am Freitag auf Twitter. Sie dankte den Einsatzkräften für ihre schnelle Reaktion.

Der US-Senator und Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, schrieb am Freitag auf Twitter: „Dieser Angriff ist schockierend und entsetzlich. Er ist ein Angriff auf die Rede- und Gedankenfreiheit, die zwei Grundwerte unseres Landes und der Chautauqua Institution sind.“ Er hoffe, dass sich Rushdie schnell und vollständig erhole und der Täter zur Rechenschaft gezogen werde.

Der US-amerikanische Autorenverband PEN America hat sich nach dem Angriff auf seinen ehemaligen Präsidenten schockiert gezeigt. „PEN America ist schockiert und entsetzt über die Nachricht von einem brutalen, vorsätzlichen Angriff auf unseren ehemaligen Präsidenten und treuen Verbündeten Salman Rushdie, auf den Berichten zufolge mehrfach eingestochen wurde, während er auf der Bühne des Chautauqua Institute im Bundesstaat New York sprach“, hieß es in einem von dem Verband veröffentlichten Statement der Vorsitzenden Suzanne Nossel am Freitag. „Uns fällt kein vergleichbarer Fall eines öffentlichen gewaltsamen Angriffs auf einen Schriftsteller auf amerikanischem Boden ein.“

RND/dpa/AP/scs/sic