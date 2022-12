Schauspieler Hans Peter Hallwachs im Alter von 84 Jahren gestorben

Illegal Böller gekauft: Mann (21) ist seinen kleinen Waffenschein los

80 illegale Böller, dazu eine Schreckschusspistole und 180 Schuss Munition stellten Bundespolizisten am Donnerstag in Flensburg bei einem 20-Jährigen aus Hamburg sicher. Da die Beamten Zweifel an seiner Eignung hatten, zogen sie auch noch dessen kleinen Waffenschein ein.