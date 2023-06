Schauspieler Jonah Hill zum ersten Mal Vater geworden

Berlin. US-Schauspieler Jonah Hill ist zum ersten Mal Vater geworden. Der 39-Jährige habe sein erstes Baby willkommen geheißen, bestätigte ein Sprecher des Schauspielers dem „People“-Magazin. Demnach soll die Mutter seine Freundin Olivia Millar sein. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Name und Geschlecht des Kindes öffentlich nicht bekannt

Das Paar geht einen anderen Weg als andere Prominente. Während viele Pärchen ihr Privatleben auf Instagram zur Schau stellen, gibt es kaum Informationen über den Nachwuchs von Jonah Hill und Olivia Millar. Name und Geschlecht des Kindes sind nicht öffentlich bekannt. Auch zu einem vermeintlichen Verlobungsring, den Millar getragen haben soll, gab es kein Statement für das „People”-Magazin.

Keine öffentlichen Auftritte mehr wegen Angst- und Panikattacken

Wie das Portal “Buzzfeed” schreibt, solle man nicht erwarten, mehr Details zu erfahren. Im Sommer letzten Jahres hatte Hill eine Pause vom roten Teppich angekündigt. Kommende Projekte wolle er zunächst nicht mehr auf öffentlichen Veranstaltungen promoten. Damals hatte Hill in einem offenen Brief an seine Fans erklärt, dass er die vergangenen 20 Jahre Zeit mit Angst- und Panikattacken konfrontiert war, wenn er bei öffentlichen Auftritten zugegen war. Er erklärte auch, warum er seine Dokumentation „Stutz” zu diesem Thema nicht bewerbe. Das Kinoportal „Filmstarts” schreibt über den Film: „Jonah Hill gibt den Zuschauern einen intimen Einblick in seine eigenen Sitzungen mit dem langjährigen Freund und Therapeuten Phil Stutz. Seine wiederkehrenden Angstattacken im Zusammenhang mit Filmproduktionen waren der Auslöser, um sich Hilfe zu suchen.”

Seine erste Hauptrolle hatte Jonah Hill 2007 in der Coming-of-Age-Komödie „Superbad”. Weitere Erfolge feierte er mit Filmen wie „Die Kunst zu gewinnen – Moneyball“ (2011) und „21 Jump Street“ (2012). Für seine Rolle in „The Wolf of Wall Street“ bekam er 2013 seine erste Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller.

