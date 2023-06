Schauspieler Julian Sands seit Januar vermisst – Wanderer finden Leiche

San Bernardino. Fünf Monate nach dem Verschwinden von Schauspieler Julian Sands haben Wanderer in Südkalifornien menschliche Überreste gefunden. Das Büro des Sheriffs in San Bernardino teilte mit, die Leiche sei am Samstagmorgen in der Nähe des Mount Baldy entdeckt worden. Sie werde in der kommenden Woche für eine Identifizierung zum Büro des Gerichtsmediziners gebracht. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt.

Der Brite Sands, ein langjähriger begeisterter Wanderer und Bergsteiger, war am 13. Januar als vermisst gemeldet worden, nachdem er zu einer Wanderung auf den mehr als 3048 Meter hohen Mount Baldy in Südkalifornien aufgebrochen war. Der Berg wurde im Winter von schweren Stürmen heimgesucht. Mehrere Suchaktionen – die letzte am 17. Juni – verliefen erfolglos. Am Freitag gab die Familie des 65-Jährigen eine Erklärung ab und dankte den Suchteams.

Sands war vor allem durch seine Rolle in dem Film „Zimmer mit Aussicht“ von 1985 bekannt geworden.

RND/AP