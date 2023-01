Schauspielerin Mimi Fiedler spaltet mit kuriosem Video ihre Fans in sozialen Netzwerken

Schauspielerin Mimi Fiedler (47) hat mit einem kuriosen Video auf ihrer Instagram-Seite für große Aufregung und zunächst Unverständnis unter ihren Fans gesorgt. Wie sich herausstellte, wollte Fiedler damit jedoch eine bestimmte Botschaft an ihre Follower senden.

Das Video zeigt die aus den Stuttgarter „Tatort“-Folgen bekannte Künstlerin mit einem mit rotem Lippenstift beschmierten Gesicht. Zu Beginn ruft sie lautstark nach ihrem Ehemann Otto Steiner. Als er das Zimmer betritt, in dem Fiedler sitzt, fragt sie ihn: „Findest du mich hot?“

Fiedlers Ehemann Otto Steiner reagiert verblüfft

Der Fernsehproduzent bejaht diese Frage zunächst, woraufhin ihn die Schauspieler fragt, ob er „bumsen“ wolle. „Immer“, sagt Steiner, woraufhin er das geschminkte Gesicht seiner Frau sieht. „Nur jetzt gerade nicht“, sagt er daraufhin, „bin doch ein bisschen müde“, und verlässt schmunzelnd wieder das Zimmer. „War doch nicht genug Lippenstift“, sagt Fiedler dann in die Kamera und malt sich weitere rote Farbe ins Gesicht.

Dazu kommentiert Fiedler: „Ich sage es IMMER: Mehr ist mehr!“ Ihr Ehemann habe „noch nie nicht bumsen“ wollen. Deswegen sollten sich ihre Fans bitte „Lippenstifte auf Vorrat“ kaufen, so die Schauspielerin. „Auch für die Mumu, vergesst bitte nie, auch DIE hat Lippen!“

Gespaltene Reaktionen von Mimi Fiedlers Fans

Ihre Fans reagierten gespalten auf die Szene. „Warum muss es immer extrem sein“, schreibt eine Person. Eine andere meint: „Ich finde es verstörend!“ Andere wiederum fragen nach Empfehlungen für einen Lippenstift. Eine Followerin schreibt, sie musste das „Schockvideo“ in Dauerschleife schauen, „so sehr musste ich lachen“. Fiedlers Ehemann Otto sei „der Knaller“.

Schuspielerin Mimi Fiedler mit Ehemann Otto Steiner bei der Aufzeichnung der SAT.1-Sendung „Stars in der Manege" im Circus Krone Bau. © Quelle: IMAGO/Future Image

Was es mit dem denkwürdigen Video auf sich hatte, stellt sich schnell heraus, wenn man der Instagram-Seite Fiedlers etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt. Im zuvor veröffentlichten Video zeigt die Schauspielerin zunächst den Screenshot einer Nachricht, die laut eigener Aussage an sie gesendet wurde. Eine Person sendet ihr darin Neujahrsgrüße und hofft, „im neuen Jahr gibt‘s mal wieder mehr roten Lippenstift“. Denn „sonst siehst du aus wie du alt bist“.

Künftig soll es filterlos zugehen auf Fiedlers Instagram-Profil

In jenem Videobeitrag wünscht Mimi Fiedler ihren Fans ein „hottes neues Jahr“. „Richtig heiß soll es werden“, sagt sie darin. Und damit auch sie wieder hot sei und nicht „so alt aussehe, wie ich bin“, beginnt die Schauspielerin mit ihrer Lippenstift-Schminkaktion.

Übrigens: Fiedler bekommt laut eigener Aussage in einem weiteren Beitrag viele solcher Nachrichten. Einige Beispiele teilt sie regelmäßig in dem sozialen Netzwerk. Die meisten davon seien zudem „noch weiter unten“ als die von ihr veröffentlichten. „Also so rein schwingungstechnisch“, fügt sie hinzu. Eine Frau müsse sich nicht schminken, um „hot“ zu sein, stellt sie klar. „Und ich bin auch so alt wie ich bin“, bekräftigt die Schauspielerin. Deshalb solle genau das künftig auf ihrer Instagram-Seite zu sehen sein. „Frei von Filter, Fillern, Fotoshop, gell?“

