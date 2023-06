„Schwerste Entscheidung meines Lebens“: Lewis Capaldi sagt Tour ab

London. Der Sänger Lewis Capaldi hat seine Tour bis auf Weiteres abgesagt. Das gab der Schotte auf Instagram bekannt. Hintergrund sind offenbar seine durch das Tourette-Syndrom hervorgerufenen Stimmprobleme, die Capaldi das Singen immer wieder schwer machen. Zuletzt hatte ihn das Publikum bei seinem Auftritt beim Glastonbury-Festival lauthals bei seinen Songs unterstützt, während der Sänger größtenteils stumm geblieben war.

In der bewegenden Nachricht auf Instagram dankte Capaldi seinen Fans für die Unterstützung. „Danke Glastonbury, dass ich dabei sein durfte, fürs Mitsingen, als ich es gebraucht habe, und die vielen wundervollen Nachrichten danach. Das bedeutet mir die Welt“, so der Sänger. Für die absehbare Zukunft müsse er eine Pause von seiner Tour einlegen, schrieb der Schotte weiter. „Früher konnte ich jede Sekunde von Shows wie dieser genießen und ich habe gehofft, dass mir drei Wochen Pause helfen würden, wieder klarzukommen. Doch die Wahrheit ist, dass ich immer noch lerne, mit den Auswirkungen meines Tourette zurechtzukommen.“

Am Sonntag sei es offensichtlich geworden, dass er mehr Zeit darin investieren müsse, seine psychische und physische Gesundheit in den Griff zu bekommen, schrieb Capaldi.

„Schwerste Entscheidung meines Lebens“

Bei seinen Fans entschuldigte er sich: „Es tut mir so unendlich leid für alle, die dieses Jahr zu einer meiner Shows kommen wollten.“ Capaldi unterstrich, dass er sich gesund fühlen müsse, um auf dem „Level aufzutreten, das ihr alle verdient“. Die Tour abzusagen sei die „schwerste Entscheidung“ seines Lebens.

Lewis Capaldi hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Tourette-Syndrom bei seinen Auftritten. Er berichtete, dass sich die Symptome – ungewollte Laute und Zuckungen – zuletzt auf der Bühne noch verstärkten. In einem Interview schloss er daraufhin nicht aus, der Musikindustrie ganz den Rücken zu kehren. „Wenn es zu einem Punkt kommt, an dem ich mir selbst irreparablen Schaden zufüge, höre ich auf“, sagte Capaldi. „Ich hasse Übertreibungen, aber es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Musik hinter mir lassen muss“, so der 26-Jährige weiter.

Auch beim Glastonbury-Festival konnte Capaldi – einer der Hauptacts – seinen Auftritt nicht alleine zu Ende führen. Dafür unterstützte ihn allerdings das Publikum und sang seine Hits mit voller Kraft mit.

